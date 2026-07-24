Ciclón Bertha, monzón mexicano y onda tropical 20 provocarán lluvias en 31 estados este viernes
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes 24 de julio, 31 estados tendrán lluvias que alcanzarán puntuales intensas. El ciclón tropical Bertha, el monzón mexicano y la onda tropical 20, se encargarán de provocar precipitaciones a lo largo del país.
Por otra parte, las altas temperaturas se mantendrán como parte de la ola de calor. En Baja California y Sonora, según el SMN, el termómetro podría rebasar los 45 °C.
¿Dónde lloverá este viernes 24 de julio?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Sinaloa
- Durango
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Nayarit
- Jalisco
- Michoacán
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Sonora
- Colima
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Estado de México
- Ciudad de México
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Guanajuato
- Querétaro
- Tlaxcala
- Morelos
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 24 de julio?
Temperaturas máximas esperadas:
- Más de 45 °C: Baja California y Sonora
- 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- 35 a 40 °C: Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán
- 30 a 35 °C: Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Durango y Estado de México
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosi, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Oaxaca
- Viento de 40 a 60 km/h: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Ciudad de México
- Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 6 a 8 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman chubascos con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 27 a 29 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.