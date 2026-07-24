Ciclón Bertha, monzón mexicano y onda tropical 20 provocarán lluvias en 31 estados este viernes

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Lluvias continúan este viernes en todo el país. Foto: Getty

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes 24 de julio, 31 estados tendrán lluvias que alcanzarán puntuales intensas. El ciclón tropical Bertha, el monzón mexicano y la onda tropical 20, se encargarán de provocar precipitaciones a lo largo del país.

Por otra parte, las altas temperaturas se mantendrán como parte de la ola de calor. En Baja California y Sonora, según el SMN, el termómetro podría rebasar los 45 °C.

¿Dónde lloverá este viernes 24 de julio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Sinaloa

Durango

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Colima

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Estado de México

Ciudad de México

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Tabasco

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Guanajuato

Querétaro

Tlaxcala

Morelos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 24 de julio?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán 30 a 35 °C: Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Durango y Estado de México

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosi, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Oaxaca

: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosi, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Oaxaca Viento de 40 a 60 km/h : Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Ciudad de México

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Ciudad de México Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 6 a 8 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman chubascos con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 6 a 8 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman chubascos con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 27 a 29 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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