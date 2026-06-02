Se forma en el Pacífico depresión tropical Uno-E, primer ciclón de la temporada

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Depresión tropical Uno-E, primer ciclón de la temporada. Foto: Generada por IA

La temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico ya tiene su primer sistema. Se trata de la depresión tropical Uno-E, informaron autoridades meteorológicas. Se prevé que se intensifique a tormenta tropical en las próximas 36 horas.

De acuerdo con la información difundida, este fenómeno es el primer ciclón tropical de la temporada en la cuenca del Pacífico. Hasta el momento, su ubicación y trayectoria mantienen al sistema lejos del territorio nacional.

La depresión tropical Uno-E se formó a las 15:00 horas de este martes. Su centro se localizaba durante la tarde a 2 mil 335 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Se ha formado la #DepresiónTropical Uno-E en el océano #Pacífico, siendo el primer #CiclónTropical de la temporada. Debido a su distancia y trayectoria, no representa un peligro para #México.



Para mayor información consulta el gráfico. 🫡 pic.twitter.com/jARwOyyN1P — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 2, 2026

Depresión tropical Uno-E, primer ciclón del Pacífico

La Depresión Tropical Uno-E se formó en el océano Pacífico, convirtiéndose en el primer ciclón tropical de la temporada.

La formación de la Depresión Tropical Uno-E marca el inicio de la actividad ciclónica de la temporada en el Pacífico.

¿La depresión tropical Uno-E representa peligro para México?

Presenta vientos máximo sostenido de 45 km/h, rachas de 65 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 6 km/h. Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano.

Por ahora, no se reportan afectaciones asociadas a este fenómeno en territorio mexicano. Las condiciones actuales indican que el sistema permanece alejado del país.

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