¿Los tacos de frijol son un superalimento? Expertos de la IBERO responden

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Un alimento sencillo y nutritivo. Foto: Getty

Especialistas de la Universidad Iberoamericana (IBERO) destacaron que el taco de frijol, al igual que otros platillos tradicionales de la cocina mexicana, puede ofrecer beneficios nutricionales cuando se preparan correctamente.

El taco de frijol es un básico en la gastronomía de nuestro país; lleva existiendo por varios años y su receta original casi no se ha modificado.

¿Por qué los tacos de frijol pueden considerarse un superalimento?

Durante el webinar “El valor nutricional de los alimentos mexicanos”, la Dra. Diana Leyva Daniel y el Dr. Fidel Villalobos Castillejo, docentes de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Iberoamericana,explicaron que un taco de frijoles acompañado de salsa, verduras y aguacate puede convertirse en un alimento altamente nutritivo gracias a la complementariedad de sus componentes.

Uno de los mejores ejemplos es la unión entre maíz y frijol. Mientras la tortilla aporta carbohidratos, fibra y vitaminas del complejo B, los frijoles suman proteína vegetal, hierro, zinc, magnesio y ácido fólico.

Además, ambos alimentos se complementan a nivel nutricional; ante ello, los especialistas explicaron que el frijol contiene lisina, un aminoácido que el maíz posee en menor cantidad, mientras que el maíz aporta otros aminoácidos que ayudan a completar el perfil proteico. Como resultado, un taco de frijoles ofrece una proteína vegetal de mayor calidad.

Por ello, platillos como tacos de frijol, tlacoyos, enfrijoladas o frijoles de olla con tortilla representan mucho más que una comida económica, ya que reúnen nutrientes esenciales en una sola preparación.

El secreto para aprovechar mejor los nutrientes de los frijoles

La Dra. Diana Leyva explicó que la forma de preparación influye directamente en los beneficios que ofrece esta leguminosa.

Según la especialista, remojar los frijoles antes de cocinarlos ayuda a reducir compuestos conocidos como antinutrientes, los cuales pueden dificultar la absorción de minerales y proteínas cuando se encuentran en altas concentraciones.

Además, una cocción adecuada mejora la digestibilidad del alimento y contribuye a disminuir algunas molestias digestivas asociadas con su consumo, como la formación de gases.

Por ello, recomendó dejarlos en remojo durante varias horas o toda la noche, desechar esa agua y cocerlos completamente antes de consumirlos.

La tortilla de maíz también aporta beneficios

Los especialistas de la IBERO también desmintieron la idea de que la tortilla deba eliminarse de la alimentación para comer de forma saludable.

El Dr. Fidel Villalobos destacó que la tortilla elaborada con maíz nixtamalizado aporta energía, calcio, fibra y niacina, una vitamina esencial para el organismo.

Asimismo, explicó que el proceso de nixtamalización aumenta la disponibilidad de calcio y mejora la absorción de vitamina B3. En el caso de las tortillas de maíz azul, añadió, también se incorporan antocianinas, compuestos con propiedades antioxidantes.

De acuerdo con los expertos, comprender cómo se preparan y combinan los alimentos permite valorar mejor la riqueza nutricional de la cocina mexicana, más allá de su sabor o tradición.

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