¿Dónde lloverá más hoy? Cuatro estados bajo alerta por tormentas

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Foto: Cuartoscuro

Las lluvias más intensas de este miércoles 22 de julio se esperan en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó precipitaciones de hasta 75 milímetros, además de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

Las condiciones también podrían provocar deslaves, incremento en ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?

Además de las lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, el pronóstico del SMN prevé:

Lluvias fuertes en:

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Chiapas

Chubascos en:

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Puebla

Oaxaca

Veracruz

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas en:

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Tabasco

Las precipitaciones serán ocasionadas por el monzón mexicano, canales de baja presión, una circulación ciclónica y la onda tropical número 20, que avanza sobre el sureste del país.

Calor extremo y nueva onda de calor

Mientras algunas regiones enfrentarán tormentas, otras continuarán bajo un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso.

El SMN informó que este miércoles inicia una onda de calor en:

Baja California (noreste y centro).

(noreste y centro). Baja California Sur (centro y sur).

(centro y sur). Sonora (oeste y sur).

Además, se pronostican temperaturas superiores a 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora.

Huracán Fausto y tormenta Bertha no representan riesgo

El SMN mantiene vigilancia sobre el huracán Fausto, categoría 1, ubicado a más de mil 300 kilómetros de Baja California Sur, y sobre la tormenta tropical Bertha, en el norte del Golfo de México.

Sin embargo, ambos sistemas no representan peligro para México debido a su distancia y trayectoria.

Las autoridades recomendaron mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y seguir los reportes oficiales ante las condiciones de lluvia y calor previstas para este día.

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