¿Dónde lloverá más hoy? Cuatro estados bajo alerta por tormentas
Las lluvias más intensas de este miércoles 22 de julio se esperan en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó precipitaciones de hasta 75 milímetros, además de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.
Las condiciones también podrían provocar deslaves, incremento en ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.
¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?
Además de las lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, el pronóstico del SMN prevé:
Lluvias fuertes en:
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Chiapas
Chubascos en:
- Ciudad de México
- Estado de México
- Morelos
- Puebla
- Oaxaca
- Veracruz
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas en:
- Zacatecas
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Tabasco
Las precipitaciones serán ocasionadas por el monzón mexicano, canales de baja presión, una circulación ciclónica y la onda tropical número 20, que avanza sobre el sureste del país.
Calor extremo y nueva onda de calor
Mientras algunas regiones enfrentarán tormentas, otras continuarán bajo un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso.
El SMN informó que este miércoles inicia una onda de calor en:
- Baja California (noreste y centro).
- Baja California Sur (centro y sur).
- Sonora (oeste y sur).
Además, se pronostican temperaturas superiores a 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora.
Huracán Fausto y tormenta Bertha no representan riesgo
El SMN mantiene vigilancia sobre el huracán Fausto, categoría 1, ubicado a más de mil 300 kilómetros de Baja California Sur, y sobre la tormenta tropical Bertha, en el norte del Golfo de México.
Sin embargo, ambos sistemas no representan peligro para México debido a su distancia y trayectoria.
Las autoridades recomendaron mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y seguir los reportes oficiales ante las condiciones de lluvia y calor previstas para este día.
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