Monzón mexicano y onda tropical 20 mantendrán las lluvias en gran parte del país

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este miércoles 22 de julio de 2026, el monzón mexicano en el noroeste del país y la onda tropical 20 que se desplazará sobre el sureste, así como otros fenómenos, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el oriente, centro, sur y sureste, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Mientras tanto, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte, estados del litoral del Pacífico y del Golfo de México, además de la península de Yucatán, iniciando una onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Jalisco Colima Michoacán Guerrero

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora Chihuahua Durango Sinaloa Nayarit Chiapas

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Ciudad de México Morelos Estado de México Puebla Oaxaca Veracruz Campeche Yucatán Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Zacatecas Guanajuato Querétaro Hidalgo Tlaxcala Tabasco

:

El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas : Superiores a 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (oeste). 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y centro), Nuevo León (norte, noreste y este) y Tamaulipas. 35 a 40 °C : Durango, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C : Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

: Viento: 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Baja California, Puebla y Oaxaca (istmo de Tehuantepec). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Chiapas; de componente sur : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Sonora, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California. 1.5 a 2.5 metros de altura : costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. 1.0 a 2.0 metros de altura : costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.



El clima en el Valle de México

Respecto al clima en el Valle de México, este miércoles se prevé ambiente fresco y cielo parcialmente nublado a medio nublado durante la mañana, así como ambiente templado a cálido, con cielo medio nublado por la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 26 a 28 °C.

Temperatura mínima: 12 a 14 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, este jueves el monzón mexicano en el noroeste del país y otros fenómenos climatológicos mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente.

Además, se prevé un incremento de las temperaturas sobre la mayor parte de la república, persistiendo el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora, así como la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Mientras que el jueves la onda tropical 20 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur mexicano.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.