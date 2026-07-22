Monzón mexicano y onda tropical 20 mantendrán las lluvias en gran parte del país
Este miércoles 22 de julio de 2026, el monzón mexicano en el noroeste del país y la onda tropical 20 que se desplazará sobre el sureste, así como otros fenómenos, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el oriente, centro, sur y sureste, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Mientras tanto, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte, estados del litoral del Pacífico y del Golfo de México, además de la península de Yucatán, iniciando una onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora.
¿Dónde lloverá este miércoles?
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Chiapas
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Ciudad de México
- Morelos
- Estado de México
- Puebla
- Oaxaca
- Veracruz
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Zacatecas
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Tabasco
El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (oeste).
- 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y centro), Nuevo León (norte, noreste y este) y Tamaulipas.
- 35 a 40 °C: Durango, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.
- Viento:
- 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Puebla y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Chiapas; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- Oleaje:
- 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.
- 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.
- 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- El clima en el Valle de México
Respecto al clima en el Valle de México, este miércoles se prevé ambiente fresco y cielo parcialmente nublado a medio nublado durante la mañana, así como ambiente templado a cálido, con cielo medio nublado por la tarde.
De igual forma, se esperan lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
- Temperatura máxima: 26 a 28 °C.
- Temperatura mínima: 12 a 14 °C.
- Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este jueves?
Por otra parte, este jueves el monzón mexicano en el noroeste del país y otros fenómenos climatológicos mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente.
Además, se prevé un incremento de las temperaturas sobre la mayor parte de la república, persistiendo el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora, así como la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora.
Mientras que el jueves la onda tropical 20 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur mexicano.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.