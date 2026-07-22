¿Qué es el Monzón Mexicano? Así provoca lluvias intensas en el país

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Monzón Mexicano es un fenómeno meteorológico estacional. Foto: Cuartoscuro

El Monzón Mexicano es un fenómeno meteorológico estacional que se presenta cada verano y constituye una de las principales fuentes de lluvias intensas en el noroeste del país, debido a un cambio en la circulación de los vientos que favorece el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el Golfo de California hacia el interior de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este patrón comienza a establecerse entre finales de junio y principios de julio y suele permanecer activo hasta septiembre. Durante ese periodo interactúa con otros sistemas atmosféricos, entre ellos canales de baja presión, ondas tropicales y ciclones tropicales, una combinación que puede incrementar la intensidad y la frecuencia de las precipitaciones en distintas regiones.

Aunque con frecuencia se relaciona únicamente con las lluvias, el Monzón Mexicano es un cambio estacional en la circulación atmosférica y no un sistema meteorológico aislado. Su principal función consiste en transportar grandes cantidades de humedad hacia el noroeste del territorio nacional, favoreciendo la formación de tormentas durante varias semanas.

¿Cómo provoca el Monzón Mexicano las lluvias intensas?

Durante el verano, el calentamiento de la superficie continental genera una zona de baja presión sobre el noroeste de México. Esa condición atrae aire húmedo proveniente del Pacífico y del Golfo de California.

Al desplazarse hacia la Sierra Madre Occidental, ese aire húmedo asciende por efecto del relieve montañoso. Conforme gana altura, la temperatura disminuye, el vapor de agua se condensa y se desarrollan nubes de gran tamaño que producen tormentas intensas, generalmente de corta duración, pero frecuentes.

Este proceso explica por qué algunas regiones pueden registrar lluvias prácticamente todos los días durante varias semanas mientras el Monzón Mexicano permanece activo.

La intensidad de las precipitaciones también puede aumentar cuando este patrón coincide con otros sistemas atmosféricos, ya que el aporte adicional de humedad favorece acumulados de lluvia mayores.

¿Qué estados afecta el Monzón Mexicano?

El SMN identifica como zona principal de influencia del Monzón Mexicano a los estados de:

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit, principalmente en la zona serrana

Dependiendo de la interacción con otros fenómenos meteorológicos, también puede favorecer lluvias en Baja California Sur y Zacatecas.

UnoTV ha documentado que durante julio de 2026 el Monzón Mexicano mantiene un periodo prolongado de precipitaciones sobre el noroeste del país y que, al combinarse con otros sistemas atmosféricos, puede extender las lluvias hacia otras entidades.

Además de incrementar las precipitaciones, el fenómeno puede modificar las condiciones meteorológicas durante varios días consecutivos, manteniendo ambientes con nubosidad y tormentas recurrentes.

El SMN ha señalado que mientras continúe activo el Monzón Mexicano, persistirá la posibilidad de lluvias fuertes e intensas en distintas entidades del noroeste.

🌦️Consulta en los gráficos la actualización del #PronósticoDelTiempo para zonas de Toluca, #EdoMéx, así como en la #CDMX, durante los próximos días. pic.twitter.com/M4SCbAMpxM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 22, 2026

Beneficios y riesgos del Monzón Mexicano

Aunque el efecto más visible son las lluvias intensas, el Monzón Mexicano también genera efectos sobre la disponibilidad de agua y las actividades productivas.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

Recarga de presas, ríos y acuíferos

Disminución de las condiciones de sequía en el noroeste

en el noroeste Apoyo a la agricultura de temporal

Reducción temporal de las temperaturas después de periodos prolongados de calor

Sin embargo, cuando existe una elevada disponibilidad de humedad o coincide con otros sistemas meteorológicos, también aumenta el riesgo de afectaciones.

Entre los principales riesgos destacan:

Inundaciones urbanas

Crecidas repentinas de ríos y arroyos

Deslaves

Caída de árboles

Afectaciones carreteras

Daños a infraestructura

El SMN advierte además que las lluvias asociadas al Monzón Mexicano pueden acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

Durante la temporada de 2026 ya se han registrado afectaciones relacionadas con este fenómeno, entre ellas daños en infraestructura carretera en el norte del país, lo que refleja que sus efectos pueden extenderse más allá de las precipitaciones.

¿El Monzón Mexicano es un huracán?

El Monzón Mexicano no es un huracán ni un ciclón tropical.

Se trata de un patrón climático estacional que modifica la circulación de los vientos durante varios meses, mientras que un ciclón tropical corresponde a un sistema de baja presión con una estructura definida que puede evolucionar a tormenta tropical o huracán.

No obstante, ambos fenómenos pueden presentarse al mismo tiempo. Cuando un ciclón tropical aporta humedad adicional mientras el Monzón Mexicano permanece activo, el potencial para registrar lluvias intensas aumenta de manera considerable.

Esta interacción explica por qué, durante algunos periodos del verano, las precipitaciones alcanzan mayores acumulados y pueden extenderse durante varios días consecutivos en distintas regiones del país.

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