Fausto se convierte en el primer huracán del Pacífico; Bertha avanza en el Atlántico y así lloverá esta semana
La temporada de ciclones tropicales de 2026 ya registró a su primer huracán. Durante la madrugada de este martes, Fausto se fortaleció hasta alcanzar la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson sobre el océano Pacífico, mientras que Bertha se formó como tormenta tropical en el Atlántico.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ninguno de los dos sistemas representa riesgo para territorio mexicano por su ubicación y trayectoria.
Fausto se convierte en el primer huracán de la temporada
Tras intensificarse durante la noche del lunes, Fausto evolucionó a huracán categoría 1 y se convirtió en el primero de la temporada de ciclones tropicales de este año en el Pacífico.
El sistema se localiza a más de mil kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, por lo que continúa alejado de las costas nacionales y mantiene una trayectoria que lo aleja del país. Además, presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 km/h y avanza hacia el noroeste a 19 km/h.
Conagua reiteró que, debido a su distancia y desplazamiento, Fausto no representa peligro para México.
Bertha también se forma en el Atlántico
Mientras tanto, en el océano Atlántico se desarrolló la tormenta tropical Bertha, localizada a unos 180 kilómetros de Florida, Estados Unidos, y aproximadamente 790 kilómetros al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo.
Al igual que Fausto, este sistema no representa una amenaza para el territorio mexicano, de acuerdo con el reporte más reciente de Conagua.
¿Dónde lloverá este martes?
Aunque los ciclones permanecen lejos de México, el monzón mexicano, canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos mantendrán las lluvias en gran parte del país.
Martes 21 de julio
Lluvias muy fuertes
- Sonora
- Chihuahua
- Michoacán
- Guerrero
Lluvias fuertes
- Jalisco
- Colima
- Estado de México
- Chiapas
Chubascos
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Nayarit
- Durango
- Zacatecas
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Pronóstico de lluvias para el miércoles 22 de julio
Lluvias muy fuertes
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
Lluvias fuertes
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Estado de México
- Chiapas
Chubascos
- Ciudad de México
- Morelos
- Oaxaca
- Veracruz
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Pronóstico de lluvias para el jueves 23 de julio
Lluvias muy fuertes
- Nayarit
- Jalisco
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Sinaloa
- Durango
- Colima
- Michoacán
Chubascos
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- San Luis Potosí
- Estado de México
- Ciudad de México
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Pronóstico de lluvias para el viernes 24 de julio
Lluvias muy fuertes
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
Lluvias fuertes
- Durango
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Estado de México
- Ciudad de México
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
SMN alerta por posibles encharcamientos e inundaciones
El SMN advirtió que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, existe la posibilidad de incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
También se prevén rachas de viento que podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios en algunas regiones del país.
¿Lloverá en CDMX y Edomex? Este es el pronóstico para martes y miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que tanto la Ciudad de México como el Estado de México mantendrán condiciones para lluvias durante el martes 21 y miércoles 22 de julio.
Martes 21 de julio
Durante la mañana se espera un ambiente fresco a templado y cielo parcialmente nublado. Por la tarde aumentará la nubosidad, con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el suroeste del Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- CDMX: chubascos de 5 a 25 mm
- Estado de México (suroeste): lluvias fuertes de 25 a 50 mm
- Temperatura máxima en CDMX: 27 a 29 °C
- Temperatura mínima en CDMX: 13 a 15 °C
- Viento: de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h
Miércoles 22 de julio
Para el miércoles continuará el ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde, con cielo medio nublado a nublado. El SMN prevé nuevamente chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el suroeste del Estado de México, además de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
- CDMX: chubascos de 5 a 25 mm
- Estado de México (suroeste): lluvias fuertes de 25 a 50 mm
- Temperatura máxima en CDMX: 27 a 29 °C
- Temperatura mínima en CDMX: 13 a 15 °C
- Viento: del sureste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 35 km/h
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