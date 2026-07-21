Fausto se convierte en el primer huracán del Pacífico; Bertha avanza en el Atlántico y así lloverá esta semana

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FOTO: Reuters

La temporada de ciclones tropicales de 2026 ya registró a su primer huracán. Durante la madrugada de este martes, Fausto se fortaleció hasta alcanzar la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson sobre el océano Pacífico, mientras que Bertha se formó como tormenta tropical en el Atlántico.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ninguno de los dos sistemas representa riesgo para territorio mexicano por su ubicación y trayectoria.

La #TormentaTropical #Bertha a 180 km de Florida, Estados Unidos de América, y a 790 km al norte de Cabo Catoche, #QuintanaRoo. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/d1IeuztfSK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 21, 2026

Fausto se convierte en el primer huracán de la temporada

Tras intensificarse durante la noche del lunes, Fausto evolucionó a huracán categoría 1 y se convirtió en el primero de la temporada de ciclones tropicales de este año en el Pacífico.

El sistema se localiza a más de mil kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, por lo que continúa alejado de las costas nacionales y mantiene una trayectoria que lo aleja del país. Además, presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 km/h y avanza hacia el noroeste a 19 km/h.

Conagua reiteró que, debido a su distancia y desplazamiento, Fausto no representa peligro para México.

El #Huracán #Fausto, de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se localizó esta mañana, a 1,185 km al suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. No representa riesgo para #México. Más información en ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/9RrMji4gUJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 21, 2026

Bertha también se forma en el Atlántico

Mientras tanto, en el océano Atlántico se desarrolló la tormenta tropical Bertha, localizada a unos 180 kilómetros de Florida, Estados Unidos, y aproximadamente 790 kilómetros al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo.

Al igual que Fausto, este sistema no representa una amenaza para el territorio mexicano, de acuerdo con el reporte más reciente de Conagua.

¿Dónde lloverá este martes?

Aunque los ciclones permanecen lejos de México, el monzón mexicano, canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos mantendrán las lluvias en gran parte del país.

Martes 21 de julio

Lluvias muy fuertes

Sonora

Chihuahua

Michoacán

Guerrero

Lluvias fuertes

Jalisco

Colima

Estado de México

Chiapas

Chubascos

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Durango

Zacatecas

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Pronóstico de lluvias para el miércoles 22 de julio

Lluvias muy fuertes

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Lluvias fuertes

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Estado de México

Chiapas

Chubascos

Ciudad de México

Morelos

Oaxaca

Veracruz

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Pronóstico de lluvias para el jueves 23 de julio

Lluvias muy fuertes

Nayarit

Jalisco

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes

Nuevo León

Tamaulipas

Sinaloa

Durango

Colima

Michoacán

Chubascos

Sonora

Chihuahua

Coahuila

San Luis Potosí

Estado de México

Ciudad de México

Puebla

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Pronóstico de lluvias para el viernes 24 de julio

Lluvias muy fuertes

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Lluvias fuertes

Durango

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Estado de México

Ciudad de México

Puebla

Veracruz

Tabasco

SMN alerta por posibles encharcamientos e inundaciones

El SMN advirtió que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, existe la posibilidad de incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

También se prevén rachas de viento que podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios en algunas regiones del país.

¿Lloverá en CDMX y Edomex? Este es el pronóstico para martes y miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que tanto la Ciudad de México como el Estado de México mantendrán condiciones para lluvias durante el martes 21 y miércoles 22 de julio.

Martes 21 de julio

Durante la mañana se espera un ambiente fresco a templado y cielo parcialmente nublado. Por la tarde aumentará la nubosidad, con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el suroeste del Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

CDMX: chubascos de 5 a 25 mm

chubascos de Estado de México (suroeste): lluvias fuertes de 25 a 50 mm

lluvias fuertes de Temperatura máxima en CDMX: 27 a 29 °C

27 a 29 °C Temperatura mínima en CDMX: 13 a 15 °C

13 a 15 °C Viento: de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

Miércoles 22 de julio

Para el miércoles continuará el ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde, con cielo medio nublado a nublado. El SMN prevé nuevamente chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el suroeste del Estado de México, además de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

CDMX: chubascos de 5 a 25 mm

chubascos de Estado de México (suroeste): lluvias fuertes de 25 a 50 mm

lluvias fuertes de Temperatura máxima en CDMX: 27 a 29 °C

27 a 29 °C Temperatura mínima en CDMX: 13 a 15 °C

13 a 15 °C Viento: del sureste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 35 km/h

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