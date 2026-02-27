Fin de semana caluroso en Culiacán; temperaturas alcanzarán los 38 grados

GENERANDO AUDIO...

Clima para Culiacán sábado y domingo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El clima en Culiacán, Sinaloa, se mantendrá estable, despejado y sin probabilidad de lluvias durante el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las altas temperaturas serán factor predominante, especialmente el domingo, cuando el termómetro alcanzará los 38 grados.

Sábado 28 de febrero: calor moderado y cielo despejado

Temperatura máxima: 35 grados

Temperatura mínima: 15 grados

Probabilidad de lluvia: 0%

Viento: 5 a 10 km/h del suroeste

Ráfagas: hasta 17 km/h

El sábado iniciará con un ambiente templado durante la mañana, con una mínima de 15 grados. Conforme avance el día, la temperatura ascenderá hasta los 35 grados, generando condiciones calurosas por la tarde, aunque con viento ligero del suroeste.

Domingo 1 de marzo: aumento en la temperatura máxima

Temperatura máxima: 38 grados

Temperatura mínima: 15 grados

Probabilidad de lluvia: 0%

Viento: 5 a 10 km/h del suroeste

Ráfagas: hasta 22 km/h

Para el domingo se prevé un incremento en la temperatura máxima, que alcanzará los 38 grados, mientras que la mínima se mantendrá en 15 grados. El viento conservará dirección del suroeste, aunque con ráfagas ligeramente más intensas que el sábado.

Panorama general: ambiente seco y calor intenso

El fin de semana en la capital sinaloense estará marcado por cielo completamente despejado, ausencia total de lluvias y temperaturas elevadas, con una marcada sensación de calor durante las tardes. Las condiciones serán favorables para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas.

