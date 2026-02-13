Fin de semana caluroso en Monterrey: temperaturas superarán los 30 grados

GENERANDO AUDIO...

Monterrey registrará temperaturas de 33 grados este 14 de febrero. Foto:Cuartoscuro

El clima en Monterrey, Nuevo León, estará marcado por temperaturas elevadas y cielo mayormente despejado durante el fin de semana del 14 y 15 de febrero de 2026, de acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las condiciones favorecerán un ambiente caluroso durante el día y noches templadas, panorama que podría mantenerse hasta el lunes.

Clima en Monterrey sábado 14 de febrero

Para este sábado 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, se espera cielo medio nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 31 y 33 grados centígrados, con ambiente caluroso durante las horas de mayor radiación solar.

Por la noche, el pronóstico indica cielo despejado y temperatura cercana a los 23 grados centígrados, condiciones estables y sin probabilidad de lluvia.

Pronóstico domingo 15 de febrero

El domingo 15 de febrero se prevé cielo despejado con sol durante la mañana y la tarde, con temperaturas máximas de hasta 32 grados centígrados.

Durante la noche, el ambiente será fresco, con temperaturas que podrían descender hasta los 21 grados centígrados.

De acuerdo con la Conagua, estas condiciones se mantendrían prácticamente sin cambios hasta el inicio de la próxima semana.

Recomendaciones ante el calor

Ante las altas temperaturas previstas para Monterrey y su zona metropolitana, autoridades recomiendan:

Mantenerse hidratado

Evitar exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas

Usar protector solar

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos

Aunque no se esperan lluvias, el calor podría intensificarse en áreas urbanas.

