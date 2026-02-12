Puebla alcanzará hasta 40 grados este 13 de febrero; prevén frío en zonas serranas el sábado

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, se prevén altas temperaturas por la tarde. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

El estado de Puebla registrará temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius en su zona suroeste este viernes 13 de febrero de 2026, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo informó que, debido a la presencia de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, se mantendrá tiempo estable y un incremento de las temperaturas vespertinas sobre la mayor parte del territorio nacional, incluido Puebla.

Frío 14 de febrero

Sin embargo, durante la madrugada del sábado 14 de febrero se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas del estado.

El SMN detalló que el frente frío número 34 y una vaguada polar se desplazarán sobre el noroeste, norte y noreste del país, mientras que en el centro del territorio prevalecerán condiciones estables.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.