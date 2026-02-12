Pronóstico del clima en Manzanillo para este viernes 13: temperaturas de hasta 30°C
El puerto de Manzanillo, Colima, registrará un viernes 13 de febrero con ambiente cálido y cielo parcialmente nublado durante gran parte del día, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Por la mañana, se espera cielo parcialmente nublado con temperaturas de 20 a 22 °C y viento del este y noreste de 5 km/h.
Durante la tarde, el ambiente será cálido, con temperaturas de 28 a 30 °C, cielo parcialmente nublado y rachas de viento del sur y suroeste de hasta 20 km/h.
Para la noche, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas entre 22 y 24 °C y viento del noreste de 10 km/h.
En general, se prevé una jornada estable, calurosa y sin lluvias en el puerto colimense.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento