Frente frío 37 llega a México: rachas y heladas de -10 grados en algunos estados

El frente frío 37 se desplaza sobre parte de México y provocará rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo con autoridades, se monitorean los efectos que podría causar sobre el noroeste y norte del territorio.

El SMN explicó que se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de:

Baja California

Durango

Chihuahua

Así como temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de:

Sonora

También es esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de:

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

En cuanto a la presencia del viento, autoridades alertaron sobre rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en:

Sonora

Chihuahua

Durango

Por lo que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Al mismo tiempo, autoridades alertaron por la onda de calor que mantiene temperaturas de hasta 45 °C en estados del centro y occidente del país.

Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados en:

Guerrero (noroeste)

San Luis Potosí (centro)

Querétaro (norte)

Temperaturas máximas de 35 a 40 grados en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Durango

Zacatecas

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Hidalgo

Veracruz

Puebla (norte y suroeste)

Morelos

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Se pronostican temperaturas máximas de 30 a 35 grados en:

Aguascalientes

Guanajuato

Estado de México (suroeste)

Finalmente, el pronóstico oficial para el Valle de México prevé ambiente cálido, cielo parcialmente nublado, pero sin lluvia. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 grados y la máxima de 28 a 30. Para Toluca, Estado de México, se espera una temperatura mínima de 3 a 5 grados y una máxima de 25 a 27 grados.

