Frente frío 37 llega a México: rachas y heladas de -10 grados en algunos estados
El frente frío 37 se desplaza sobre parte de México y provocará rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo con autoridades, se monitorean los efectos que podría causar sobre el noroeste y norte del territorio.
El SMN explicó que se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de:
- Baja California
- Durango
- Chihuahua
Así como temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de:
- Sonora
También es esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de:
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
En cuanto a la presencia del viento, autoridades alertaron sobre rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en:
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
Por lo que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
Al mismo tiempo, autoridades alertaron por la onda de calor que mantiene temperaturas de hasta 45 °C en estados del centro y occidente del país.
Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados en:
- Guerrero (noroeste)
- San Luis Potosí (centro)
- Querétaro (norte)
Temperaturas máximas de 35 a 40 grados en:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Durango
- Zacatecas
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Hidalgo
- Veracruz
- Puebla (norte y suroeste)
- Morelos
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Se pronostican temperaturas máximas de 30 a 35 grados en:
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Estado de México (suroeste)
Finalmente, el pronóstico oficial para el Valle de México prevé ambiente cálido, cielo parcialmente nublado, pero sin lluvia. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 grados y la máxima de 28 a 30. Para Toluca, Estado de México, se espera una temperatura mínima de 3 a 5 grados y una máxima de 25 a 27 grados.
