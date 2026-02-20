Prevalece la onda de calor en gran parte del país para este viernes

GENERANDO AUDIO...

Durante este viernes 20 de febrero, el frente frío 36 se desplazará sobre el norte de México, interaccionará con la corriente en chorro subtropical, con una línea seca y con un canal de baja presión en el noreste del país; simultáneamente, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país; dichos sistemas originarán intervalos de chubascos en Baja California y la posible caída de nieve o aguanieve en sierras de dicho estado, además de viento con rachas de 70 a 90 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, y con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León. Asimismo, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantiene baja probabilidad de lluvia en el resto del país, donde prevalece el calor.

Por su parte, el frente frío 37 se desplazará sobre el noroeste de México e interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando rachas de viento de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango, de 40 a 60 km/h en Baja California y de 30 a 50 km/h en Baja California Sur; además de lluvias aisladas en Baja California y Sonora. Además, prevalecerá el anticiclón en niveles medios de la atmósfera generando tiempo estable, con baja probabilidad de lluvia y ambiente con calor en gran parte de la República Mexicana.

¿Dónde lloverá este viernes 20 de febrero?

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Sonora

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Quintana Roo

Posible caída de nieve o aguanieve

Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 20 de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 35 °C: Guerrero, San Luis Potosí y Querétaro

Guerrero, San Luis Potosí y Querétaro 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 ° C: Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua

zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora

zonas serranas de Sonora 0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 60 a 80 km/h : Sonora, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Chiapas y Veracruz

: Sonora, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Chiapas y Veracruz Viento de 40 a 60 km/h : Baja California

: Baja California Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Coahuila Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco Michoacán, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California Sur, Coahuila Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco Michoacán, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California

costa de Baja California Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 25 a 27 °C, con ambiente frío por la mañana. Se esperan lluvias aisladas.

Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 25 a 27 °C, con ambiente frío por la mañana. Se esperan lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, ambiente cálido y sin posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 28 a 30 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

