Temperaturas altas marcarán el fin de semana en Acapulco

GENERANDO AUDIO...

Conagua prevé temperaturas altas para Acapulco. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El puerto de Acapulco, Guerrero, tendrá un sábado con cielo despejado durante la gran parte del día, sin probabilidad de lluvias, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Sábado 21 de febrero

Se prevé cielo despejado durante todo el día, sin probabilidad de lluvia.

Temperatura máxima: 29 grados

Temperatura mínima: 19 grados

Probabilidad de lluvia: 0%

El viento será del suroeste, con velocidades de 5 a 10 km/h y rachas de hasta 18 km/h.

El ambiente será cálido durante el día y templado por la noche.

Domingo 22 de febrero

Para el domingo, las condiciones se mantendrán similares, aunque con un ligero incremento en la temperatura máxima.

Temperatura máxima: 30 grados

Temperatura mínima: 20 grados

Probabilidad de lluvia: 0%

El viento cambiará al noreste, con velocidades de 10 a 15 km/h y rachas que podrían alcanzar los 22 km/h.

Se espera nuevamente un día despejado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas.

Recomendaciones para el fin de semana

Ante el ambiente caluroso en el puerto:

Mantente hidratado

Usar protector solar

Evita exposición prolongada al sol en hora pico

Tomar precauciones con menores y adultos mayores

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.