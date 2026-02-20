Temperaturas altas marcarán el fin de semana en Acapulco
El puerto de Acapulco, Guerrero, tendrá un sábado con cielo despejado durante la gran parte del día, sin probabilidad de lluvias, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Sábado 21 de febrero
Se prevé cielo despejado durante todo el día, sin probabilidad de lluvia.
- Temperatura máxima: 29 grados
- Temperatura mínima: 19 grados
- Probabilidad de lluvia: 0%
El viento será del suroeste, con velocidades de 5 a 10 km/h y rachas de hasta 18 km/h.
El ambiente será cálido durante el día y templado por la noche.
Domingo 22 de febrero
Para el domingo, las condiciones se mantendrán similares, aunque con un ligero incremento en la temperatura máxima.
- Temperatura máxima: 30 grados
- Temperatura mínima: 20 grados
- Probabilidad de lluvia: 0%
El viento cambiará al noreste, con velocidades de 10 a 15 km/h y rachas que podrían alcanzar los 22 km/h.
Se espera nuevamente un día despejado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas.
Recomendaciones para el fin de semana
Ante el ambiente caluroso en el puerto:
- Mantente hidratado
- Usar protector solar
- Evita exposición prolongada al sol en hora pico
- Tomar precauciones con menores y adultos mayores
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.