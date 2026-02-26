Llega el frente frío 38: se esperan bajas temperaturas en varios estados
El frente frío 38 se aproxima al norte y noreste de México y causará bajas temperaturas y vientos fuertes en la región durante jueves y viernes, alertó el Servicio Meteorológico Nacional.
¿Dónde se esperan bajas temperaturas?
De acuerdo con el servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua, se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
Asimismo, el pronóstico destaca temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de:
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Además, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de:
- Sonora
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Guanajuato
- Michoacán
- Ciudad de México
- Morelos
De acuerdo con las autoridades, el ambiente frío se hará presente también el viernes con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Guanajuato
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
Finalmente, para el Valle de México se espera ambiente templado a cálido, sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 grados y la máxima de 26 a 28. Mientras que, para Toluca, la capital mexiquense, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 grados y una máxima de 23 a 25.
