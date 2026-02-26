Llega el frente frío 38: se esperan bajas temperaturas en varios estados

El frente frío 38 se aproxima al norte y noreste de México y causará bajas temperaturas y vientos fuertes en la región durante jueves y viernes, alertó el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Dónde se esperan bajas temperaturas?

De acuerdo con el servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua, se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de:

  • Chihuahua
  • Durango

Asimismo, el pronóstico destaca temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de:

  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Estado de México
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca

Además, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de:

  • Sonora
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Guanajuato
  • Michoacán
  • Ciudad de México
  • Morelos

De acuerdo con las autoridades, el ambiente frío se hará presente también el viernes con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de:

  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz

Finalmente, para el Valle de México se espera ambiente templado a cálido, sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 grados y la máxima de 26 a 28. Mientras que, para Toluca, la capital mexiquense, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 grados y una máxima de 23 a 25.

