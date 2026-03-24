Frente frío 42 entra el viernes en México: afectará norte, centro y oriente con lluvias y descenso de temperatura

| 11:44 | José Fernando Franco Gutiérrez | UnoTV | CDMX
Lluvias intensas y bajas temperaturas por frente frío 25. Foto: Cuartoscuro.

El frente frío 42 ingresará a México el viernes 27 de marzo por el norte del país, donde provocará vientos fuertes, chubascos y lluvias, y a partir del sábado generará descenso de temperatura en estados del norte, noreste, centro y oriente, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para esta semana

Frente frío 42: cuándo llega y cuánto durará

El sistema comenzará a afectar el territorio nacional el viernes 27 de marzo, mientras que su masa de aire polar impactará desde el sábado, extendiendo sus efectos en varias regiones del país

Estados afectados por lluvias, frío y viento

Para el viernes 27 de marzo, se prevén los siguientes efectos:

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas

Chubascos (5 a 25 mm):

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Morelos
  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Hidalgo
  • Tabasco
  • Campeche
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Sonora
  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Yucatán

Viento

Rachas de 60 a 80 km/h:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Durango

Rachas de 50 a 70 km/h (viento norte):

  • Oaxaca
  • Chiapas

Rachas de 40 a 60 km/h:

  • Tamaulipas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla

Rachas de 30 a 50 km/h:

  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Temperaturas mínimas (madrugada del sábado)

De -5 a 0 °C con heladas:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Estado de México
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz

De 0 a 5 °C:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Ciudad de México
  • Oaxaca

Lluvias y efectos en varias regiones

Además del frente frío, otros sistemas mantendrán lluvias en:

  • Oriente, sur y sureste del país
  • Península de Yucatán
  • Centro y occidente de México

Con posibles descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves e incremento en niveles de ríos

Del calor al frío: así cambiará el clima

Antes del ingreso del frente frío, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país.

Sin embargo, con la llegada del sistema:

  • Se espera descenso de temperatura desde el sábado
  • Habrá heladas en zonas serranas de varios estados
  • Persistirán fuertes rachas de viento

Riesgos por el clima

Las autoridades advierten que:

  • Las lluvias pueden provocar inundaciones y deslaves
  • Los vientos fuertes pueden derribar árboles y anuncios

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