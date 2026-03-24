Frente frío 42 entra el viernes en México: afectará norte, centro y oriente con lluvias y descenso de temperatura
El frente frío 42 ingresará a México el viernes 27 de marzo por el norte del país, donde provocará vientos fuertes, chubascos y lluvias, y a partir del sábado generará descenso de temperatura en estados del norte, noreste, centro y oriente, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para esta semana
Frente frío 42: cuándo llega y cuánto durará
El sistema comenzará a afectar el territorio nacional el viernes 27 de marzo, mientras que su masa de aire polar impactará desde el sábado, extendiendo sus efectos en varias regiones del país
Estados afectados por lluvias, frío y viento
Para el viernes 27 de marzo, se prevén los siguientes efectos:
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Ciudad de México
- Estado de México
- Tlaxcala
- Hidalgo
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Sonora
- Zacatecas
- Guanajuato
- Querétaro
- Yucatán
Viento
Rachas de 60 a 80 km/h:
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Durango
Rachas de 50 a 70 km/h (viento norte):
- Oaxaca
- Chiapas
Rachas de 40 a 60 km/h:
- Tamaulipas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
Rachas de 30 a 50 km/h:
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Michoacán
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas mínimas (madrugada del sábado)
De -5 a 0 °C con heladas:
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
De 0 a 5 °C:
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Ciudad de México
- Oaxaca
Lluvias y efectos en varias regiones
Además del frente frío, otros sistemas mantendrán lluvias en:
- Oriente, sur y sureste del país
- Península de Yucatán
- Centro y occidente de México
Con posibles descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves e incremento en niveles de ríos
Del calor al frío: así cambiará el clima
Antes del ingreso del frente frío, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país.
Sin embargo, con la llegada del sistema:
- Se espera descenso de temperatura desde el sábado
- Habrá heladas en zonas serranas de varios estados
- Persistirán fuertes rachas de viento
Riesgos por el clima
Las autoridades advierten que:
- Las lluvias pueden provocar inundaciones y deslaves
- Los vientos fuertes pueden derribar árboles y anuncios
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