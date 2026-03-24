Frente frío 42 entra el viernes en México: afectará norte, centro y oriente con lluvias y descenso de temperatura

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Lluvias intensas y bajas temperaturas por frente frío 25. Foto: Cuartoscuro.

El frente frío 42 ingresará a México el viernes 27 de marzo por el norte del país, donde provocará vientos fuertes, chubascos y lluvias, y a partir del sábado generará descenso de temperatura en estados del norte, noreste, centro y oriente, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para esta semana

Frente frío 42: cuándo llega y cuánto durará

El sistema comenzará a afectar el territorio nacional el viernes 27 de marzo, mientras que su masa de aire polar impactará desde el sábado, extendiendo sus efectos en varias regiones del país

Estados afectados por lluvias, frío y viento

Para el viernes 27 de marzo, se prevén los siguientes efectos:

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Chubascos (5 a 25 mm):

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Tlaxcala

Hidalgo

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Sonora

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Yucatán

Viento

Rachas de 60 a 80 km/h:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Durango

Rachas de 50 a 70 km/h (viento norte):

Oaxaca

Chiapas

Rachas de 40 a 60 km/h:

Tamaulipas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Rachas de 30 a 50 km/h:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas mínimas (madrugada del sábado)

De -5 a 0 °C con heladas:

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

De 0 a 5 °C:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Oaxaca

Lluvias y efectos en varias regiones

Además del frente frío, otros sistemas mantendrán lluvias en:

Oriente, sur y sureste del país

Península de Yucatán

Centro y occidente de México

Con posibles descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves e incremento en niveles de ríos

Del calor al frío: así cambiará el clima

Antes del ingreso del frente frío, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país.

Sin embargo, con la llegada del sistema:

Se espera descenso de temperatura desde el sábado

Habrá heladas en zonas serranas de varios estados

de varios estados Persistirán fuertes rachas de viento

Riesgos por el clima

Las autoridades advierten que:

Las lluvias pueden provocar inundaciones y deslaves

Los vientos fuertes pueden derribar árboles y anuncios

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