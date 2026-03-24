Lluvias fuertes, granizo y calor amenazan a Puebla este miércoles 25 de marzo

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Foto: Cuartoscuro

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advierte que para este miércoles 25 de marzo se esperan lluvias fuertes en el estado de Puebla, derivadas de la combinación de una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México.

Descargas eléctricas y caída de granizo

De acuerdo con el reporte, en territorio poblano se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Asimismo, se pronostican vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 km/h, lo que podría generar la caída de árboles o anuncios publicitarios en algunas zonas.

Calor en Puebla

En cuanto a las temperaturas, el ambiente será caluroso a muy caluroso durante la tarde, especialmente en el suroeste del estado, donde se esperan máximas de entre 35 y 40 grados Celsius. Sin embargo, durante la madrugada, en zonas serranas, el termómetro podría descender hasta 0 grados o incluso valores bajo cero, con presencia de heladas.

El organismo alertó que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones.

Estas condiciones también afectarán a otras entidades del centro y sureste del país, donde se prevén lluvias de diversa intensidad y rachas de viento.

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