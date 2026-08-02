Inusual frente frío llega en agosto: traerá lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados

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FOTO: Cuartoscuro

La aproximación de un frente frío fuera de temporada modificará las condiciones del clima en México durante los primeros días de agosto. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema interactuará con un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, lo que incrementará el potencial de lluvias, descargas eléctricas, granizadas y fuertes rachas de viento, principalmente en el norte y noreste del país.

Además del frente frío, el monzón mexicano, la onda tropical número 23, circulaciones ciclónicas y vaguadas mantendrán lluvias en gran parte del territorio nacional durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes?

Sábado 1 de agosto

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Guerrero

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Puebla

Veracruz

Domingo 2 de agosto

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Sinaloa

Nayarit

Durango

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Zacatecas

Jalisco

Colima

Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Guerrero

Oaxaca

Estado de México

Puebla

Tlaxcala

Lunes 3 de agosto

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Sinaloa

Durango

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Nayarit

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Guanajuato

Colima

Michoacán

Querétaro

Guerrero

Estado de México

Oaxaca

Frente frío provocará viento y posible caída de granizo

El SMN prevé que el frente frío genere rachas de hasta 70 km/h en estados del norte y noreste, además de lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las autoridades también advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar:

Incremento en ríos y arroyos

Encharcamientos e inundaciones

Deslaves en zonas montañosas

Caída de árboles y anuncios por las fuertes rachas de viento

Persistirá el calor extremo en varias entidades

Aunque el frente frío favorecerá lluvias en algunas regiones, el ambiente continuará muy caluroso en gran parte del norte del país.

Para el fin de semana se pronostican temperaturas superiores a 45 °C en:

Baja California

Sonora

Mientras que valores de 40 a 45 °C se esperan en:

Baja California Sur

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

Oaxaca

El SMN indicó que la onda de calor comenzará a disminuir en algunas entidades a partir del domingo; sin embargo, persistirá en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas durante el inicio de la próxima semana.