Inusual frente frío llega en agosto: traerá lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
La aproximación de un frente frío fuera de temporada modificará las condiciones del clima en México durante los primeros días de agosto. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema interactuará con un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, lo que incrementará el potencial de lluvias, descargas eléctricas, granizadas y fuertes rachas de viento, principalmente en el norte y noreste del país.
Además del frente frío, el monzón mexicano, la onda tropical número 23, circulaciones ciclónicas y vaguadas mantendrán lluvias en gran parte del territorio nacional durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.
¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes?
Sábado 1 de agosto
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Guerrero
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Durango
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
- Puebla
- Veracruz
Domingo 2 de agosto
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Sinaloa
- Nayarit
- Durango
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Zacatecas
- Jalisco
- Colima
- Chiapas
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Michoacán
- Querétaro
- Hidalgo
- Guerrero
- Oaxaca
- Estado de México
- Puebla
- Tlaxcala
Lunes 3 de agosto
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Sinaloa
- Durango
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Nayarit
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Guanajuato
- Colima
- Michoacán
- Querétaro
- Guerrero
- Estado de México
- Oaxaca
Frente frío provocará viento y posible caída de granizo
El SMN prevé que el frente frío genere rachas de hasta 70 km/h en estados del norte y noreste, además de lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Las autoridades también advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar:
- Incremento en ríos y arroyos
- Encharcamientos e inundaciones
- Deslaves en zonas montañosas
- Caída de árboles y anuncios por las fuertes rachas de viento
Persistirá el calor extremo en varias entidades
Aunque el frente frío favorecerá lluvias en algunas regiones, el ambiente continuará muy caluroso en gran parte del norte del país.
Para el fin de semana se pronostican temperaturas superiores a 45 °C en:
- Baja California
- Sonora
Mientras que valores de 40 a 45 °C se esperan en:
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Oaxaca
El SMN indicó que la onda de calor comenzará a disminuir en algunas entidades a partir del domingo; sin embargo, persistirá en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas durante el inicio de la próxima semana.