Inusual frente frío llega en agosto: traerá lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados

| 18:25 | Benell Cortés | Uno TV
Lluvias y tormentas pegarán en toda la CDMX este miércoles
FOTO: Cuartoscuro

La aproximación de un frente frío fuera de temporada modificará las condiciones del clima en México durante los primeros días de agosto. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema interactuará con un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, lo que incrementará el potencial de lluvias, descargas eléctricas, granizadas y fuertes rachas de viento, principalmente en el norte y noreste del país.

Además del frente frío, el monzón mexicano, la onda tropical número 23, circulaciones ciclónicas y vaguadas mantendrán lluvias en gran parte del territorio nacional durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes?

Sábado 1 de agosto

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Guerrero

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Durango
  • Zacatecas
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Estado de México
  • Puebla
  • Veracruz

Domingo 2 de agosto

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Durango

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Zacatecas
  • Jalisco
  • Colima
  • Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Baja California Sur
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Michoacán
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Estado de México
  • Puebla
  • Tlaxcala

Lunes 3 de agosto

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Sinaloa
  • Durango

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Nayarit

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Baja California Sur
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Guanajuato
  • Colima
  • Michoacán
  • Querétaro
  • Guerrero
  • Estado de México
  • Oaxaca

Frente frío provocará viento y posible caída de granizo

El SMN prevé que el frente frío genere rachas de hasta 70 km/h en estados del norte y noreste, además de lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las autoridades también advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar:

  • Incremento en ríos y arroyos
  • Encharcamientos e inundaciones
  • Deslaves en zonas montañosas
  • Caída de árboles y anuncios por las fuertes rachas de viento

Persistirá el calor extremo en varias entidades

Aunque el frente frío favorecerá lluvias en algunas regiones, el ambiente continuará muy caluroso en gran parte del norte del país.

Para el fin de semana se pronostican temperaturas superiores a 45 °C en:

  • Baja California
  • Sonora

Mientras que valores de 40 a 45 °C se esperan en:

  • Baja California Sur
  • Chihuahua
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Oaxaca

El SMN indicó que la onda de calor comenzará a disminuir en algunas entidades a partir del domingo; sin embargo, persistirá en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas durante el inicio de la próxima semana.

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