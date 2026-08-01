Frente frío y onda tropical 23 ingresan al país este sábado; estados en los que lloverá más fuerte

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Frente frío y onda tropical ingresan este sábado. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 1° de agosto ingresa un nuevo frente frío por la frontera norte. Asimismo, la onda tropical 23 llegará al país, por lo que los 32 estados de la República Mexicana tendrán lluvias, las cuales alcanzarán puntuales intensas en Guerrero.

Pese a estos fenómenos, la onda de calor continuará afectando el país. Debido a ello, el termómetro podría superar los 45 °C en Baja California y en Sonora.

¿Dónde lloverá este sábado 1° de agosto?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Guerrero

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Oaxaca

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Puebla

Veracruz

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Ciudad de México

Morelos

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Coahuila

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 1° de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán

: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Puebla y Veracruz

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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