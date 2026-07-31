Frente frío fuera de temporada se acerca a México; estos estados tendrán lluvias intensas, granizo y fuertes vientos

| 13:20 | Benell Cortés | Uno TV
Lluvias
Lluvias continúan este martes por nueva onda tropical. Foto: Cuartoscuro

La aproximación de un frente frío fuera de temporada a la frontera norte del país provocará un aumento en el potencial de lluvias, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento durante el fin de semana. El fenómeno interactuará con el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y una nueva onda tropical, lo que favorecerá precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

Además, aunque continuarán las temperaturas extremas en varias entidades del norte y noroeste, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la onda de calor comience a disminuir en algunas regiones a partir del domingo.

¿Qué estados tendrán lluvias este sábado 1 de agosto?

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Sonora

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Durango
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Nayarit
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Estado de México
  • Puebla
  • Veracruz
  • Chiapas

Chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California Sur
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California
  • Tabasco
  • Campeche
  • Quintana Roo

¿Dónde lloverá el domingo 2 de agosto?

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Nayarit

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Chihuahua
  • Durango
  • Jalisco
  • Guanajuato
  • Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Colima
  • Michoacán
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Guerrero
  • Estado de México
  • Puebla
  • Tlaxcala

Chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California Sur
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Veracruz
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California

Pronóstico para el lunes 3 de agosto

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Sinaloa
  • Durango

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Baja California Sur
  • Chihuahua
  • Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Sonora
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Guanajuato
  • Colima
  • Michoacán
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Guerrero
  • Estado de México
  • Puebla
  • Tlaxcala

Chubascos (5 a 25 mm)

  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Veracruz
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California
  • Tabasco

Vientos y oleaje

Durante el fin de semana se prevén rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y el golfo de California, mientras que en entidades del norte, noreste y sureste del país también se presentarán rachas de entre 40 y 60 km/h.

En el Pacífico, el oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California y entre 1 y 2 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El SMN prevé que a partir del domingo finalice la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango; sin embargo, el ambiente seguirá caluroso en diversas entidades del norte, occidente y sureste del país.

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