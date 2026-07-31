Frente frío fuera de temporada se acerca a México; estos estados tendrán lluvias intensas, granizo y fuertes vientos

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Lluvias continúan este martes por nueva onda tropical. Foto: Cuartoscuro

La aproximación de un frente frío fuera de temporada a la frontera norte del país provocará un aumento en el potencial de lluvias, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento durante el fin de semana. El fenómeno interactuará con el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y una nueva onda tropical, lo que favorecerá precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

Además, aunque continuarán las temperaturas extremas en varias entidades del norte y noroeste, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la onda de calor comience a disminuir en algunas regiones a partir del domingo.

¿Qué estados tendrán lluvias este sábado 1 de agosto?

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Sonora

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Jalisco

Colima

Michoacán

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Nayarit

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Guerrero

Oaxaca

Estado de México

Puebla

Veracruz

Chiapas

Chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Ciudad de México

Morelos

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

¿Dónde lloverá el domingo 2 de agosto?

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Durango

Jalisco

Guanajuato

Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Colima

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Guerrero

Estado de México

Puebla

Tlaxcala

Chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Ciudad de México

Morelos

Veracruz

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Pronóstico para el lunes 3 de agosto

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Sinaloa

Durango

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California Sur

Chihuahua

Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Guanajuato

Colima

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Guerrero

Estado de México

Puebla

Tlaxcala

Chubascos (5 a 25 mm)

Ciudad de México

Morelos

Veracruz

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Tabasco

Vientos y oleaje

Durante el fin de semana se prevén rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y el golfo de California, mientras que en entidades del norte, noreste y sureste del país también se presentarán rachas de entre 40 y 60 km/h.

En el Pacífico, el oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California y entre 1 y 2 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El SMN prevé que a partir del domingo finalice la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango; sin embargo, el ambiente seguirá caluroso en diversas entidades del norte, occidente y sureste del país.

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