Frente frío fuera de temporada se acerca a México; estos estados tendrán lluvias intensas, granizo y fuertes vientos
La aproximación de un frente frío fuera de temporada a la frontera norte del país provocará un aumento en el potencial de lluvias, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento durante el fin de semana. El fenómeno interactuará con el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y una nueva onda tropical, lo que favorecerá precipitaciones en gran parte del territorio nacional.
Además, aunque continuarán las temperaturas extremas en varias entidades del norte y noroeste, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la onda de calor comience a disminuir en algunas regiones a partir del domingo.
¿Qué estados tendrán lluvias este sábado 1 de agosto?
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Sonora
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Sinaloa
- Durango
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Nayarit
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Guerrero
- Oaxaca
- Estado de México
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
Chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Ciudad de México
- Morelos
- Yucatán
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
¿Dónde lloverá el domingo 2 de agosto?
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Jalisco
- Guanajuato
- Chiapas
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Colima
- Michoacán
- Querétaro
- Hidalgo
- Guerrero
- Estado de México
- Puebla
- Tlaxcala
Chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Ciudad de México
- Morelos
- Veracruz
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
Pronóstico para el lunes 3 de agosto
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Sinaloa
- Durango
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Chiapas
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Jalisco
- Guanajuato
- Colima
- Michoacán
- Querétaro
- Hidalgo
- Guerrero
- Estado de México
- Puebla
- Tlaxcala
Chubascos (5 a 25 mm)
- Ciudad de México
- Morelos
- Veracruz
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
- Tabasco
Vientos y oleaje
Durante el fin de semana se prevén rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y el golfo de California, mientras que en entidades del norte, noreste y sureste del país también se presentarán rachas de entre 40 y 60 km/h.
En el Pacífico, el oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California y entre 1 y 2 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
El SMN prevé que a partir del domingo finalice la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango; sin embargo, el ambiente seguirá caluroso en diversas entidades del norte, occidente y sureste del país.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.