Lluvias y posible granizo afectarán a la CDMX y Edomex este sábado

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Probabilidad de lluvias, chubascos y posible granizo. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán un sábado con ambiente fresco por la mañana y probabilidad de lluvias, chubascos y posible caída de granizo durante la tarde, de acuerdo con el pronóstico oficial para el Valle de México.

Desde las primeras horas del día se espera cielo medio nublado, presencia de bruma y ambiente fresco a templado en la región, mientras que en las zonas altas se pronostican condiciones frías. Conforme avance la jornada, aumentará la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones.

Durante la tarde, el ambiente será templado a cálido con cielo de medio nublado a nublado.

Para la Ciudad de México se pronostican lluvias e intervalos de chubascos, con acumulados de 5 a 25 milímetros en 24 horas.

En el Estado de México, principalmente en las zonas norte y oeste, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros en 24 horas.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperaturas y viento para este sábado

La temperatura máxima en la Ciudad de México será de 26 a 28 °C, mientras que la mínima oscilará entre 13 y 15 °C.

En Toluca se prevé una temperatura máxima de 22 a 24 °C y una mínima de 8 a 10 °C.

Además, se espera viento de componente este de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Las condiciones meteorológicas previstas para este sábado podrían generar lluvias de distinta intensidad durante la tarde, por lo que se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico oficial.

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