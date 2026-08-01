Lluvias mantienen en alerta a Protección Civil por riesgo de deslaves e inundaciones

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Lluvias ponen en alerta a entidades.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), mantiene una alerta por el riesgo de inundaciones, deslizamientos de laderas y el incremento de las lluvias en gran parte del país. Por ello, instó a la población a reforzar las medidas de prevención ante la persistencia de las precipitaciones, ya que las condiciones meteorológicas han reducido la permeabilidad del suelo y aumentado el riesgo de desbordamiento de cuerpos de agua y deslaves.

La dependencia informó que trabaja de manera coordinada con las 32 unidades estatales de Protección Civil para implementar acciones preventivas en las entidades con mayores riesgos derivados de las condiciones meteorológicas.

Entre las labores que realizan las autoridades se encuentran la identificación de zonas de peligro, la difusión de información preventiva a las comunidades, la evaluación de inmuebles que puedan funcionar como refugios temporales y el desazolve de sistemas de drenaje, alcantarillas y cauces.

Lluvias mantienen riesgo de inundaciones y deslizamientos

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este día se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el este y sur de Guerrero.

Asimismo, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Sureste de Sonora

Occidente de Chihuahua

Sur de Sinaloa

Noroeste de Durango

Occidente de Zacatecas

Norte de Nayarit

Occidente, centro y oriente de Jalisco

Colima

Norte, centro y oriente de Michoacán

Suroeste de Oaxaca

Sur de Chiapas

El pronóstico también contempla chubascos con lluvias puntuales fuertes en:

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Puebla

Veracruz

Además, se prevén intervalos de chubascos en:

Baja California Sur

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Ciudad de México

Morelos

Yucatán

En tanto, se pronostican lluvias aisladas en:

Baja California

Coahuila

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

CNPC pide seguir información oficial y evitar zonas inundadas

Ante estas condiciones, la CNPC reiteró el llamado para que la población permanezca atenta a las condiciones de su entorno, consulte únicamente la información emitida por canales oficiales y siga las indicaciones de las autoridades locales.

También insistió en que las personas no intenten cruzar cuerpos de agua, corrientes o zonas inundadas, debido al riesgo que representan.

La dependencia explicó que:

Con 15 centímetros de agua en movimiento una persona adulta puede perder el equilibrio.

de agua en movimiento una persona adulta puede perder el equilibrio. Con 30 centímetros de profundidad la corriente puede arrastrar vehículos pequeños.

de profundidad la corriente puede arrastrar vehículos pequeños. Con 60 centímetros de agua la fuerza de la corriente puede desplazar casi cualquier tipo de automóvil.

Familias en laderas deben vigilar señales de inestabilidad

La Coordinación Nacional de Protección Civil señaló que las familias que viven en zonas montañosas o en laderas deben mantenerse atentas a cualquier señal de inestabilidad del terreno.

Entre los indicios que pueden presentarse se encuentran:

Ruidos inusuales en el terreno.

Aparición de grietas.

Inclinación de árboles o postes.

Escurrimientos de agua con sedimentos.

En caso de detectar cualquiera de estas señales, recomendó evacuar la zona y avisar de inmediato a las autoridades correspondientes.

Protección Civil llama a prevenir encharcamientos

La CNPC indicó que la mitigación del riesgo requiere la participación de la población y exhortó a realizar acciones preventivas para reducir afectaciones durante la temporada de lluvias.

Entre las medidas recomendadas destacan mantener limpias las calles y coladeras, barrer el frente de los domicilios, depositar correctamente los residuos y evitar arrojar basura, aceites o sustancias químicas en drenajes, barrancas y cuerpos de agua, con el propósito de prevenir encharcamientos y disminuir riesgos para la población.

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