Lluvias mantienen en alerta a Protección Civil por riesgo de deslaves e inundaciones
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), mantiene una alerta por el riesgo de inundaciones, deslizamientos de laderas y el incremento de las lluvias en gran parte del país. Por ello, instó a la población a reforzar las medidas de prevención ante la persistencia de las precipitaciones, ya que las condiciones meteorológicas han reducido la permeabilidad del suelo y aumentado el riesgo de desbordamiento de cuerpos de agua y deslaves.
La dependencia informó que trabaja de manera coordinada con las 32 unidades estatales de Protección Civil para implementar acciones preventivas en las entidades con mayores riesgos derivados de las condiciones meteorológicas.
Entre las labores que realizan las autoridades se encuentran la identificación de zonas de peligro, la difusión de información preventiva a las comunidades, la evaluación de inmuebles que puedan funcionar como refugios temporales y el desazolve de sistemas de drenaje, alcantarillas y cauces.
Lluvias mantienen riesgo de inundaciones y deslizamientos
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este día se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el este y sur de Guerrero.
Asimismo, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:
- Sureste de Sonora
- Occidente de Chihuahua
- Sur de Sinaloa
- Noroeste de Durango
- Occidente de Zacatecas
- Norte de Nayarit
- Occidente, centro y oriente de Jalisco
- Colima
- Norte, centro y oriente de Michoacán
- Suroeste de Oaxaca
- Sur de Chiapas
El pronóstico también contempla chubascos con lluvias puntuales fuertes en:
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
- Puebla
- Veracruz
Además, se prevén intervalos de chubascos en:
- Baja California Sur
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Ciudad de México
- Morelos
- Yucatán
En tanto, se pronostican lluvias aisladas en:
- Baja California
- Coahuila
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
CNPC pide seguir información oficial y evitar zonas inundadas
Ante estas condiciones, la CNPC reiteró el llamado para que la población permanezca atenta a las condiciones de su entorno, consulte únicamente la información emitida por canales oficiales y siga las indicaciones de las autoridades locales.
También insistió en que las personas no intenten cruzar cuerpos de agua, corrientes o zonas inundadas, debido al riesgo que representan.
La dependencia explicó que:
- Con 15 centímetros de agua en movimiento una persona adulta puede perder el equilibrio.
- Con 30 centímetros de profundidad la corriente puede arrastrar vehículos pequeños.
- Con 60 centímetros de agua la fuerza de la corriente puede desplazar casi cualquier tipo de automóvil.
Familias en laderas deben vigilar señales de inestabilidad
La Coordinación Nacional de Protección Civil señaló que las familias que viven en zonas montañosas o en laderas deben mantenerse atentas a cualquier señal de inestabilidad del terreno.
Entre los indicios que pueden presentarse se encuentran:
- Ruidos inusuales en el terreno.
- Aparición de grietas.
- Inclinación de árboles o postes.
- Escurrimientos de agua con sedimentos.
En caso de detectar cualquiera de estas señales, recomendó evacuar la zona y avisar de inmediato a las autoridades correspondientes.
Protección Civil llama a prevenir encharcamientos
La CNPC indicó que la mitigación del riesgo requiere la participación de la población y exhortó a realizar acciones preventivas para reducir afectaciones durante la temporada de lluvias.
Entre las medidas recomendadas destacan mantener limpias las calles y coladeras, barrer el frente de los domicilios, depositar correctamente los residuos y evitar arrojar basura, aceites o sustancias químicas en drenajes, barrancas y cuerpos de agua, con el propósito de prevenir encharcamientos y disminuir riesgos para la población.
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