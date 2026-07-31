Se esperan lluvias fuertes y temperaturas de hasta 45 grados en México este viernes

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Lluvias fuertes y ola de calor afectarán el país este viernes. Fotos: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 31 de julio las lluvias continuarán, en su mayoría fuertes, en los 32 estados de la República Mexicana. Las precipitaciones serán producidas por el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica y la onda tropical 22.

Sin embargo, la onda de calor continuará afectando, principalmente, el norte y noroeste del país, donde el termómetro oscilará entre los 40 y 45 °C. Por su parte, en Baja California y Sonora esos niveles podrían ser superados.

¿Dónde lloverá este viernes 31 de julio?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Morelos

Puebla

Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Veracruz

Chiapas

Campeche

Yucatán

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Zacatecas

Tabasco

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 31 de julio?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Aguascalientes y Guanajuato

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Puebla y Veracruz

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura : costas de Baja California

: costas de Baja California Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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