Frente frío ingresa al país este viernes; provocará lluvias en 30 estados junto a dos ondas tropicales

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30 estados tendrán lluvias este viernes. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte, para este viernes 19 de junio se esperan lluvias en 30 estados, debido al ingreso de un nuevo frente frío por la frontera norte, así como dos ondas tropicales.

Sin embargo, nueve estados de la República Mexicana oscilarán entre 40 y 45 °C, por lo que continuarán las altas temperaturas en algunas regiones del país.

¿Dónde lloverá este viernes 19 de junio?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Hidalgo

Veracruz

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Tabasco

Campeche

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Yucatán

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 19 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Campeche

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Campeche 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Estado de México y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 60 a 80 km/h : Chihuahua, Coahuila y Nuevo León

: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León Viento de 40 a 60 km/h : Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Tabasco

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Tabasco Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo

costas de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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