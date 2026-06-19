Frente frío ingresa al país este viernes; provocará lluvias en 30 estados junto a dos ondas tropicales
De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte, para este viernes 19 de junio se esperan lluvias en 30 estados, debido al ingreso de un nuevo frente frío por la frontera norte, así como dos ondas tropicales.
Sin embargo, nueve estados de la República Mexicana oscilarán entre 40 y 45 °C, por lo que continuarán las altas temperaturas en algunas regiones del país.
¿Dónde lloverá este viernes 19 de junio?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Puebla
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Hidalgo
- Veracruz
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Sonora
- Tabasco
- Campeche
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Yucatán
- Quintana Roo
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 19 de junio?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz
- 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Campeche
- 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Yucatán y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Estado de México y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Viento de 60 a 80 km/h: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León
- Viento de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Tabasco
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h
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