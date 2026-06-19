Morena va contra alcaldesa de Tenancingo; pide suspender sus derechos

GENERANDO AUDIO...

Morena va contra alcaldesa de Tenancingo. Foto: X @FiscaliaEdomex | Cuartoscuro

Ariadna Montiel Reyes, la presidenta nacional de Morena, solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) iniciar un procedimiento sancionador contra la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, quien habría fingido su secuestro.

De acuerdo con un comunicado del partido, la solicitud fue presentada por presuntas conductas que contravienen los principios y estatutos de Morena.

CNHJ de Morena abre procedimiento contra Nancy Nápoles

Morena informó que la CNHJ acordó abrir el procedimiento correspondiente, además de iniciar el análisis de la medida cautelar para suspender los derechos partidarios de Nancy Nápoles Pacheco.

El partido señaló que la petición se sustenta en presuntas conductas que, de comprobarse, serían contrarias a los principios éticos del movimiento, entre ellos los compromisos de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Asimismo, indicó que el procedimiento se desarrollará con apego a sus estatutos y respetando el debido proceso.

Morena asegura que respetará la presunción de inocencia

En el comunicado, Morena precisó que la solicitud presentada ante la CNHJ busca que ese órgano determine, dentro de sus atribuciones, la procedencia de las medidas cautelares y las acciones que correspondan.

El partido subrayó que durante el proceso se garantizará el respeto a la presunción de inocencia y a los derechos de las personas involucradas.

Explicaron, además, que será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la instancia encargada de conducir el procedimiento correspondiente y emitir la resolución que en derecho proceda.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.