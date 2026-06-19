Video: Claudia Sheinbaum festeja gol y triunfo de la Selección Mexicana ante Corea en el Mundial

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Sheinbaum festeja triunfo de Selección Mexicana en Mundial. Foto: @Claudiashein

Tras el triunfo de la Selección Nacional de México ante Corea del Sur, en el segundo partido del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheibaum, a través de sus redes sociales, publicó cómo vivió el encuentro desde Palacio Nacional y en compañía de su esposo, Jesús María Tarriba.

Como se observa en el video que la presidenta de México compartió en sus redes sociales, junto a su esposo, sentados en un sillón, ambos festejaron el gol de Luis Romo que le dio la victoria al conjunto tricolor.

Así vivimos el gol de nuestra Selección. ¡Viva México! 🇲🇽 pic.twitter.com/0Ox3FWSYwh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 19, 2026

A su vez, en el clip, la mandataria y su cónyuge muestran que disfrutaron el partido de la Selección Mexicana con unas botanas y unas bebidas.

Claudia Sheinbaum mandó mensaje de apoyo a la Selección Mexicana

De igual forma, en su cuenta de X, la presidenta de México mando un mensaje de apoyo a los dirigidos por Javier Aguirre de cara a lo que sigue en la justa mundialista.

Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México.

Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México 🇲🇽 pic.twitter.com/Si7kvuvyqC — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 19, 2026

Así, junto a millones de aficionados mexicanos, Claudia Sheinbaum disfrutó de la victoria de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pero esta vez desde Palacio Nacional.

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