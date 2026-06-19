Video: Claudia Sheinbaum festeja gol y triunfo de la Selección Mexicana ante Corea en el Mundial
Tras el triunfo de la Selección Nacional de México ante Corea del Sur, en el segundo partido del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheibaum, a través de sus redes sociales, publicó cómo vivió el encuentro desde Palacio Nacional y en compañía de su esposo, Jesús María Tarriba.
Como se observa en el video que la presidenta de México compartió en sus redes sociales, junto a su esposo, sentados en un sillón, ambos festejaron el gol de Luis Romo que le dio la victoria al conjunto tricolor.
A su vez, en el clip, la mandataria y su cónyuge muestran que disfrutaron el partido de la Selección Mexicana con unas botanas y unas bebidas.
Claudia Sheinbaum mandó mensaje de apoyo a la Selección Mexicana
De igual forma, en su cuenta de X, la presidenta de México mando un mensaje de apoyo a los dirigidos por Javier Aguirre de cara a lo que sigue en la justa mundialista.
Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México.
Así, junto a millones de aficionados mexicanos, Claudia Sheinbaum disfrutó de la victoria de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pero esta vez desde Palacio Nacional.
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