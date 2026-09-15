Lluvias patrias: autoridades llaman a tomar estas medidas este 15 de septiembre por fuertes tormentas

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Foto: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a reforzar las medidas de autoprotección este martes 15 de septiembre, debido a la continuidad de las lluvias en distintas regiones del país y las altas temperaturas que persisten en el norte de México.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), continuarán las lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco y Colima, además de que persistirán las altas temperaturas en el norte del territorio nacional.

#ComunicadoCNPC📄 | CNPC llama a la población a reforzar medidas de autoprotección frente a continuidad de lluvias y altas temperaturas



✔️Continúan lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco y Colima; además, persisten las altas… pic.twitter.com/yL00wm8ZBl — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 15, 2026

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes este 15 de septiembre?

El SMN informó que el monzón mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de México, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, en:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Además, canales de baja presión en el interior del país, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como la onda tropical número 39 al sur de Jalisco, provocarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Estas condiciones también podrían generar caída de granizo en estados del occidente y centro del territorio nacional.

¿Qué medidas recomienda Protección Civil ante las fuertes lluvias?

La CNPC pidió a la población priorizar su seguridad y la de su familia y recomendó:

Evitar cruzar cauces de ríos, arroyos o zonas bajas inundadas, ya sea a pie o en vehículo.

Tomar en cuenta que la fuerza de la corriente puede ser capaz de arrastrar cualquier estructura.

Mantenerse alerta ante las condiciones meteorológicas.

Guardar y proteger documentos personales, como actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios y cartillas, en bolsas de plástico o micas protectoras.

También se recomienda digitalizar estos documentos y guardarlos en una memoria USB.

¿Cómo identificar un posible deslave?

Protección Civil señaló que la prevención ante un deslizamiento de tierra comienza con la identificación oportuna de señales de inestabilidad en zonas de ladera.

Entre los indicios a los que se debe prestar atención están:

Aparición repentina de grietas en el terreno.

Grietas en los muros de las viviendas.

Inclinación inusual de postes y árboles.

Escurrimientos de agua con sedimento.

Presencia de ruidos extraños.

La CNPC pidió a la población mantenerse atenta ante estas señales y priorizar su seguridad ante la continuidad de las precipitaciones.