Clima 15 de septiembre: estados en los que lloverá y en los que hará más calor

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Clima 15 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

Para este martes 15 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que 31 estados de la República Mexicana tendrán lluvias, como parte del monzón mexicano y de la onda tropical 39. Según lo mencionado, en el occidente y centro del país, podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo.

Por otra parte, en seis estados del norte y noroeste del país continuará la onda de calor, por lo que el termómetro podría alcanzar los 45 °C. Mientras tanto, en el resto de los estados, la temperatura tendrá un ligero aumento para este martes.

¿Dónde lloverá este martes 15 de septiembre?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Zacatecas

Michoacán

Guerrero

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Quintana Roo

Yucatán

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Chiapas

Tabasco

Campeche

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)

Nuevo León

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 15 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Baja California Sur, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Durango, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche y Yucatán

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche y Yucatán Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas Viento de 30 a 50 km/h : Sinaloa, Nayarit, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo

: Sinaloa, Nayarit, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec

golfo de Tehuantepec Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California

costa de Baja California Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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