¡Toma precauciones! SMN prevé chubascos este 15 de septiembre en CDMX

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Lluvias y granizo en CDMX y Edomex. FOTO: Cuartoscuro

De acuerdo con el reporte del Servicio Metereológico Nacional (SMN), a lo largo de este martes 15 de septiembre las lluvias continuarán en la Ciudad de México. Asimismo, podría presentarse caída de granizo.

Por otra parte, el SMN prevé que la temperatura aumentará en la capital del país para este 15 de septiembre, con máximas de 28 °C.

Esta noche persistirán #lluvias fuertes, chubascos y actividad #eléctrica.



Para mañana, se prevé ambiente cálido, cielo nublado y lluvias fuertes puntuales.



🌡#Temperatura actual: 18 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/UJl1B8XqWq — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 15, 2026

Calor, vientos y lluvias para este martes 15 de septiembre

Como informó el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado, con niebla y ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. En ambas entidades se esperan chubascos, así como posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

Asimismo, este 15 de septiembre se esperan rachas de viento con dirección este, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas este 15 de septiembre:

Usa cinturón de seguridad

Duplica la distancia

No cruces por lugares inundados

Maneja despacio y con intermitentes

Si la lluvia es muy intensa, detente un momento

Ante el pronóstico de #lluvias en la Ciudad de México, extrema tus precauciones al conducir un vehículo. Ten presentes las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:



➡️ Antes de circular, limpia espejos, parabrisas y faros

➡️ Enciende las luces intermitentes para ver o… pic.twitter.com/CTwq7Wasqr — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 14, 2026

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