Del frío de 0 grados al calor sofocante y lluvias: así estará el clima este lunes

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Lluvias, calor extremo y frío este fin de semana. Foto: Cuartoscuro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que, para este lunes 14 de septiembre, se prevén lluvias en 31 estados de la República Mexicana, como parte del monzón mexicano y la onda tropical 39. Según lo mencionado, en la mayor parte del territorio se estiman descargas eléctricas y posible caída de granizo.

A su vez, la onda de calor no dará tregua en Durango, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por lo tanto, las temperaturas máximas oscilarán entre 40 y 45 °C.

¿Dónde lloverá este lunes 14 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Sinaloa

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Colima

Guanajuato

Veracruz

Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Nuevo León

Michoacán

Guerrero

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Puebla

Chiapas

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Tamaulipas

San Luis Potosí

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 14 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California y Sonora

: Baja California y Sonora 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Hidalgo, Querétaro y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Chiapas

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Chiapas Viento de 30 a 50 km/h : Sinaloa, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo

: Sinaloa, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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