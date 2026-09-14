Del frío de 0 grados al calor sofocante y lluvias: así estará el clima este lunes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que, para este lunes 14 de septiembre, se prevén lluvias en 31 estados de la República Mexicana, como parte del monzón mexicano y la onda tropical 39. Según lo mencionado, en la mayor parte del territorio se estiman descargas eléctricas y posible caída de granizo.
A su vez, la onda de calor no dará tregua en Durango, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por lo tanto, las temperaturas máximas oscilarán entre 40 y 45 °C.
¿Dónde lloverá este lunes 14 de septiembre?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Sinaloa
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Guanajuato
- Veracruz
- Oaxaca
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Michoacán
- Guerrero
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Puebla
- Chiapas
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)
- Quintana Roo
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 14 de septiembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California y Sonora
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Hidalgo, Querétaro y Estado de México
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Chiapas
- Viento de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
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