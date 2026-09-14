Fiestas Patrias con lluvia: así será el clima durante el 15 y 16 de septiembre

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Fiestas Patrias con lluvia. Foto: Cuartoscuro

Las lluvias se harán presentes durante el Grito de Independencia, el martes 15 de septiembre, y el Día de la Independencia, miércoles 16 de septiembre, en diferentes regiones de México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señala que distintos sistemas meteorológicos ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en varias entidades del país durante las Fiestas Patrias.

Pronóstico para las Fiestas Patrias

El monzón mexicano sobre el noroeste de México y canales de baja presión en el interior del país, en combinación con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como inestabilidad atmosférica, mantendrán la probabilidad de precipitaciones en diferentes regiones.

Martes 15 de septiembre

Para el martes 15 de septiembre, cuando se realizará el Grito de Independencia, el SMN pronostica diferentes rangos de precipitación en el país.

Las entidades con lluvias fuertes, con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros, serán:

Baja California Sur , en el centro y sur

, en el centro y sur Sonora , en el este

, en el este Chihuahua , en el oeste

, en el oeste Sinaloa , en el norte

, en el norte Durango , en el oeste

, en el oeste Veracruz , en el sur

, en el sur Oaxaca, en el este

Por otro lado, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en:

Coahuila , en el oeste

, en el oeste Zacatecas , en el sur

, en el sur Nayarit , en el norte, este y sur

, en el norte, este y sur Jalisco , en el centro, oeste y norte

, en el centro, oeste y norte Colima

Michoacán , en el oeste, centro y norte

, en el oeste, centro y norte Guerrero , en el este

, en el este Puebla , en el norte y sureste

, en el norte y sureste Yucatán, en el centro y este

Mientras que los intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros se pronostican en:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

De esta manera, para la noche del 15 de septiembre, las condiciones de lluvia variarán dependiendo de la entidad y de la región, por lo que el pronóstico contempla desde lluvias aisladas hasta precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes.

Miércoles 16 de septiembre

Para el miércoles 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, también se pronostican precipitaciones en diferentes estados.

Las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros se esperan en:

Sonora , en el norte

, en el norte Chihuahua, en el norte

Asimismo, habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en:

Jalisco , en el oeste

, en el oeste Tamaulipas , en el sur

, en el sur Puebla , en el norte y sureste

, en el norte y sureste Veracruz , en el norte y sur

, en el norte y sur Oaxaca , en el norte y este

, en el norte y este Chiapas , en el norte y este

, en el norte y este Tabasco, en el oeste y sur

El pronóstico también contempla intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en:

Baja California Sur

Sinaloa

Durango

Nayarit

Colima

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Finalmente, se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5.0 milímetros en:

Nuevo León

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Morelos

Pronóstico para las Fiestas Patrias en el Valle de México y la Megalópolis

Martes 15 de septiembre

Para el martes 15 de septiembre, en el Valle de México se prevé cielo medio nublado con bruma durante la mañana, además de ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Durante la tarde, se espera:

Ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado

y cielo medio nublado a nublado Probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en 24 horas tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México

tanto en el como en la Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas.

En la Ciudad de México, la temperatura máxima estimada será de 25 a 27 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima se ubicará entre 13 y 15 grados Celsius.

Respecto al viento, se prevé que sea de componente este y noroeste, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Miércoles 16 de septiembre

Para el miércoles 16 de septiembre, en el Valle de México se pronostica cielo parcialmente nublado con bruma durante la mañana, así como ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Durante la tarde, se espera:

Ambiente cálido , con cielo parcialmente nublado a medio nublado

, con cielo parcialmente nublado a medio nublado Probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en 24 horas en el Estado de México

En la Ciudad de México, se prevén lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Para la capital del país, la temperatura máxima estimada será de 26 a 28 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima se ubicará entre 12 y 14 grados Celsius.

El viento será de componente este y noreste, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

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