Fuertes lluvias y granizo provocan inundaciones en CDMX, Edomex, y otros estados
Una intensa lluvia se registró en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) durante la tarde de este sábado 4 de julio, dejando algunas zonas inundadas y cubiertas completamente de blanco por granizo.
Las precipitaciones iniciaron alrededor de las 17:00 horas en el Valle de México. Imágenes difundidas en redes sociales, se aprecia a un ciclista caminando entre el agua en una avenida de San Miguel Chapultepec, en la capital del país.
En cambio, hubo intensas lluvias en los municipios de La Paz y Ecatepec, en el Edomex, que dejaron fuertes corrientes de agua en algunas calles.
La Comisión de Agua del Estado de México indicó que el Grupo Tlaloc trabajaba en La Paz y en Ecatepec para desazolvar el agua pluvial y abrir pozos pluviales y bocas de tormenta.
Activan alerta naranja en 4 alcaldías de CDMX por mal clima
Para las 17:45 de este 4 de julio, se activó la alerta amarilla en las 16 alcaldías de CDMX por lluvias de 15 y 29 milímetros y caída de granizo.
En cambio, se activó la alerta naranja en cuatro alcaldías: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, siendo las más afectadas.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó sobre caídas de ramas, árboles y lonas, así como encharcamientos por lluvias fuertes, corrientes de agua sobre calles y avenidas.
Protección Civil de CDMX alertó que las lluvias y granizo podrían extenderse hasta las 20:00 horas de este 4 de julio. Ante alguna emergencia, las personas pueden llamar al 911 o al 55-56-83-2222.
Lluvias en otros estados
Fuera de CDMX y Edomex, se registraron lluvias y algunas inundaciones en al menos otras dos entidades hasta las 18:00 horas de este 4 de julio.
- Aguascalientes: inundación en avenidas principales de la capital
- Jalisco: lluvias moderadas a fuertes en la Zona Metropolitana, incluyendo Guadalajara.
Recomendaciones por lluvia y granizo en este 4 de julio
- Ayudar a resguardar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
- Cerrar puertas y ventanas
- No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
- Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar
- Usar paraguas o impermeable al salir de casa
Para este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre tormentas y lluvias fuertes en gran parte del país, acompañadas de tormentas eléctricas y granizo.
Esto se debe a la combinación de circulaciones ciclónicas, vaguadas, canales de baja presión y a la onda tropical número 15.