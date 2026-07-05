Fuertes lluvias y granizo provocan inundaciones en CDMX, Edomex, y otros estados

| 18:59 | Bryan Rivera González | Uno TV
CDMX bajo el granizo: Lluvias inundan calles y activan alerta naranja en 4 alcaldías
Las lluvias en CDMX podrían terminar a las 20:00 horas. Foto: Cuartoscuro.

Una intensa lluvia se registró en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) durante la tarde de este sábado 4 de julio, dejando algunas zonas inundadas y cubiertas completamente de blanco por granizo.

Las precipitaciones iniciaron alrededor de las 17:00 horas en el Valle de México. Imágenes difundidas en redes sociales, se aprecia a un ciclista caminando entre el agua en una avenida de San Miguel Chapultepec, en la capital del país.  

En cambio, hubo intensas lluvias en los municipios de La Paz y Ecatepec, en el Edomex, que dejaron fuertes corrientes de agua en algunas calles.

La Comisión de Agua del Estado de México indicó que el Grupo Tlaloc trabajaba en La Paz y en Ecatepec para desazolvar el agua pluvial y abrir pozos pluviales y bocas de tormenta.

Activan alerta naranja en 4 alcaldías de CDMX por mal clima 

Para las 17:45 de este 4 de julio, se activó la alerta amarilla en las 16 alcaldías de CDMX por lluvias de 15 y 29 milímetros y caída de granizo.

En cambio, se activó la alerta naranja en cuatro alcaldías: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, siendo las más afectadas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó sobre caídas de ramas, árboles y lonas, así como encharcamientos por lluvias fuertes, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Protección Civil de CDMX alertó que las lluvias y granizo podrían extenderse hasta las 20:00 horas de este 4 de julio. Ante alguna emergencia, las personas pueden llamar al 911 o al 55-56-83-2222.

Lluvias en otros estados

Fuera de CDMX y Edomex, se registraron lluvias y algunas inundaciones en al menos otras dos entidades hasta las 18:00 horas de este 4 de julio.

  • Aguascalientes: inundación en avenidas principales de la capital
  • Jalisco: lluvias moderadas a fuertes en la Zona Metropolitana, incluyendo Guadalajara.

Recomendaciones por lluvia y granizo en este 4 de julio

  • Ayudar a resguardar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
  • Cerrar puertas y ventanas
  • No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
  • Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar
  • Usar paraguas o impermeable al salir de casa

Para este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre tormentas y lluvias fuertes en gran parte del país, acompañadas de tormentas eléctricas y granizo.

Esto se debe a la combinación de circulaciones ciclónicas, vaguadas, canales de baja presión y a la onda tropical número 15.

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