Fuertes lluvias y granizo provocan inundaciones en CDMX, Edomex, y otros estados

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Las lluvias en CDMX podrían terminar a las 20:00 horas. Foto: Cuartoscuro.

Una intensa lluvia se registró en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) durante la tarde de este sábado 4 de julio, dejando algunas zonas inundadas y cubiertas completamente de blanco por granizo.

Las precipitaciones iniciaron alrededor de las 17:00 horas en el Valle de México. Imágenes difundidas en redes sociales, se aprecia a un ciclista caminando entre el agua en una avenida de San Miguel Chapultepec, en la capital del país.

🔻La lluvia que impactó esta tarde la capital del país ha dejado varios puntos de la CDMX y EdoMex anegados. Así se ve la San Miguel Chapultepec en este momento. pic.twitter.com/NQ6LP4gAxW — Ciro Di Costanzo (@CiroDi) July 4, 2026

En cambio, hubo intensas lluvias en los municipios de La Paz y Ecatepec, en el Edomex, que dejaron fuertes corrientes de agua en algunas calles.

#Reportando ⛈️ | ¡Fuertes corrientes de agua en #Ecatepec! 🔴



⛈️ Tal como indicamos en el seguimiento a la lluvia, ya se genera un peligroso descenso de agua desde las faldas de la Sierra de Guadalupe.



⚠️🌊Se reportan fuertes corrientes de agua en comunidades de San José y la… pic.twitter.com/g7wGVgtRql — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 4, 2026

La Comisión de Agua del Estado de México indicó que el Grupo Tlaloc trabajaba en La Paz y en Ecatepec para desazolvar el agua pluvial y abrir pozos pluviales y bocas de tormenta.

👷🏻‍♂️🌧️ Derivado de las lluvias registradas en el municipio #Ecatepec, personal de #GrupoTláloc ya se encuentra en varios puntos de la demarcación para atender los encharcamientos.



En las colonias Nuevo Laredo y Xalostoc se realiza abertura de pozos pluviales y bocas de tormenta pic.twitter.com/I69VWdXqUu — Comisión del Agua del Estado de México (@CAEM_EDOMEX) July 5, 2026

Activan alerta naranja en 4 alcaldías de CDMX por mal clima

Para las 17:45 de este 4 de julio, se activó la alerta amarilla en las 16 alcaldías de CDMX por lluvias de 15 y 29 milímetros y caída de granizo.

En cambio, se activó la alerta naranja en cuatro alcaldías: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, siendo las más afectadas.

🟠 | Se activa #AlertaNaranja en la Ciudad de México por pronóstico de lluvias fuertes.



🟡 | Se actualiza #AlertaAmarilla en la Ciudad de México por pronóstico de lluvias fuertes.



Para más información consulta las redes de @SGIRPC_CDMX. Mantente al tanto de las últimas… pic.twitter.com/tBGPG82Hkq — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 4, 2026

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó sobre caídas de ramas, árboles y lonas, así como encharcamientos por lluvias fuertes, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Protección Civil de CDMX alertó que las lluvias y granizo podrían extenderse hasta las 20:00 horas de este 4 de julio. Ante alguna emergencia, las personas pueden llamar al 911 o al 55-56-83-2222.

Lluvias en otros estados

Fuera de CDMX y Edomex, se registraron lluvias y algunas inundaciones en al menos otras dos entidades hasta las 18:00 horas de este 4 de julio.

Aguascalientes : inundación en avenidas principales de la capital

: inundación en avenidas principales de la capital Jalisco: lluvias moderadas a fuertes en la Zona Metropolitana, incluyendo Guadalajara.

Así el nivel del agua en la Constitución tras las lluvias de esta tarde en Aguascalientes https://t.co/l9XgwH04uP pic.twitter.com/p1OOWxiBzr — José Luis Morales (@JLMNoticias) July 5, 2026

Recomendaciones por lluvia y granizo en este 4 de julio

Ayudar a resguardar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Cerrar puertas y ventanas

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar

Usar paraguas o impermeable al salir de casa

Para este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre tormentas y lluvias fuertes en gran parte del país, acompañadas de tormentas eléctricas y granizo.

Esto se debe a la combinación de circulaciones ciclónicas, vaguadas, canales de baja presión y a la onda tropical número 15.