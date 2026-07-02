¿Tláloc tomará el partido? Conoce el pronóstico del clima para el México vs. Inglaterra

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Prevén lluvias fuertes en CDMX durante el México vs Inglaterra. Fotos: Cuartoscuro

La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra este domingo 5 de julio en la Ciudad de México (CDMX), donde el pronóstico anticipa lluvias durante la tarde y chubascos por la noche. Las autoridades recomiendan a los aficionados acudir preparados ante las condiciones meteorológicas previstas para el día del encuentro.

Quienes asistirán al partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra este domingo 5 de julio deberán considerar el pronóstico del tiempo antes de salir rumbo al estadio, ya que se esperan lluvias en distintos momentos del día en la CDMX.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para ese día se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros tanto en la capital como en municipios del Estado de México (Edomex).

Las condiciones meteorológicas forman parte del pronóstico para el fin de semana, por lo que las autoridades mantienen el llamado a la población para mantenerse informada y tomar precauciones durante los traslados.

¿Cómo estará el clima durante el México vs Inglaterra este domingo 5 de julio?

El pronóstico difundido por el SMN para la CDMX indica que el domingo iniciará con un ambiente fresco y cielo medio nublado, con temperaturas de 13 a 15 °C durante la mañana.

Sin embargo, por la tarde, horario en el que se desarrollarán las actividades relacionadas con el partido del Mundial entre México e Inglaterra, se espera un ambiente de 24 a 26 °C, acompañado de lluvias fuertes, una probabilidad de precipitación del 80% y rachas de viento de hasta 40 km/h provenientes del sureste.

Para la noche, el pronóstico contempla temperaturas de 17 a 19 °C y chubascos, con una probabilidad de lluvia del 60%, por lo que quienes permanezcan en la zona después del partido también podrían enfrentar precipitaciones.

También prevén lluvias fuertes en el Valle de México

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias previstas para este domingo podrían presentarse tanto en la CDMX como en el Estado de México (Edomex), acompañadas de descargas eléctricas y condiciones típicas de la temporada.

Ante este panorama, se recomienda a los asistentes llevar impermeable o ropa adecuada para la lluvia, salir con anticipación para evitar contratiempos en los traslados y mantenerse atentos a los avisos que emitan las autoridades de Protección Civil y de movilidad.

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