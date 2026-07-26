Emiten alerta preventiva para cuatro entidades por condiciones meteorológicas adversas

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Lluvia. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta preventiva por lluvias y condiciones meteorológicas adversas que afectarán este día a distintas regiones del país, con mayores acumulados previstos en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, donde también existe riesgo de deslaves, inundaciones y aumento en los niveles de ríos y cuerpos de agua, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La dependencia llamó a la población a reforzar las acciones preventivas debido a la persistencia de las lluvias en gran parte del territorio nacional. A su vez, señaló que la continuidad de las precipitaciones incrementa el riesgo de saturación de suelos, lo que puede provocar deslaves y deslizamientos de laderas, así como inundaciones urbanas y afectaciones relacionadas con los vientos.

Lluvias intensas en cuatro estados

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las lluvias de mayor intensidad, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, se esperan en:

Sur de Veracruz

Oeste de Tabasco

Este y noreste de Oaxaca

Noroeste, oeste y sur de Chiapas

Además, se pronostican lluvias de entre 50 y 75 milímetros en:

Este y noreste de Sonora

Oeste de Chihuahua

Oeste y sur de Durango

Norte y sur de Sinaloa

Nayarit

Oeste, sur y este de Jalisco

Colima

Centro y norte de Michoacán

Noreste y este de Guerrero

Suroeste y sureste de Puebla

Por otra parte, se prevén precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros en:

Centro y este de Hidalgo

Centro y suroeste del Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Norte y suroeste de Campeche

Centro y oeste de Yucatán

Norte y centro de Quintana Roo.

En tanto, se esperan chubascos de entre 5 y 25 milímetros:

Baja California

Baja California Sur

Tamaulipas

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Mientras que en Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes se pronostican lluvias aisladas.

CNPC llama a prevenir inundaciones y deslaves

Ante este escenario, la CNPC pidió a la población que habita cerca de ríos, arroyos o laderas inestables mantenerse atenta a las condiciones de su entorno y preparar una mochila de emergencia.

También recomendó evitar cruzar corrientes de agua, ya sea caminando o en vehículo, debido al incremento en el nivel de ríos y arroyos derivado de las precipitaciones.

La dependencia recordó que las lluvias pueden presentarse con descargas eléctricas, caída de granizo y bancos de niebla, condiciones que reducen la visibilidad en carreteras.

Por ello, exhortó a quienes deban conducir a disminuir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y utilizar las luces intermitentes cuando las condiciones de visibilidad lo requieran.

Viento y oleaje también generarán riesgos

El pronóstico contempla rachas de viento de entre 30 y 70 kilómetros por hora, con mayor intensidad en Sonora y rachas moderadas en entidades del norte, centro, sur y sureste del país.

La CNPC indicó que estas condiciones pueden ocasionar la caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios, por lo que recomendó asegurar objetos colocados en techos y balcones, mantenerse alejado de estructuras en mal estado y evitar refugiarse debajo de árboles o postes durante las tormentas.

En las costas también se prevén condiciones que podrían representar riesgos. El SMN pronosticó oleaje de entre 2 y 3 metros en las costas de:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Asimismo, se espera evento de mar de fondo con olas de entre 1.5 y 2.5 metros en la costa occidental de la península de:

Baja California

Costas de Sinaloa

Costas de Nayarit

Costas de Oaxaca

Costas de Chiapas

Protección Civil recomienda atender información oficial

Ante las condiciones previstas, la CNPC pidió a la población y al sector naviero seguir las indicaciones de las autoridades locales y de la Capitanía de Puerto, suspender actividades acuáticas, recreativas y de pesca cuando sea necesario, evitar caminar sobre playas o rompeolas por el arrastre del oleaje y retirar embarcaciones pequeñas hacia zonas seguras.

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