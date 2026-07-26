Emiten alerta preventiva para cuatro entidades por condiciones meteorológicas adversas
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta preventiva por lluvias y condiciones meteorológicas adversas que afectarán este día a distintas regiones del país, con mayores acumulados previstos en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, donde también existe riesgo de deslaves, inundaciones y aumento en los niveles de ríos y cuerpos de agua, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La dependencia llamó a la población a reforzar las acciones preventivas debido a la persistencia de las lluvias en gran parte del territorio nacional. A su vez, señaló que la continuidad de las precipitaciones incrementa el riesgo de saturación de suelos, lo que puede provocar deslaves y deslizamientos de laderas, así como inundaciones urbanas y afectaciones relacionadas con los vientos.
Lluvias intensas en cuatro estados
De acuerdo con el pronóstico del SMN, las lluvias de mayor intensidad, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, se esperan en:
- Sur de Veracruz
- Oeste de Tabasco
- Este y noreste de Oaxaca
- Noroeste, oeste y sur de Chiapas
Además, se pronostican lluvias de entre 50 y 75 milímetros en:
- Este y noreste de Sonora
- Oeste de Chihuahua
- Oeste y sur de Durango
- Norte y sur de Sinaloa
- Nayarit
- Oeste, sur y este de Jalisco
- Colima
- Centro y norte de Michoacán
- Noreste y este de Guerrero
- Suroeste y sureste de Puebla
Por otra parte, se prevén precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros en:
- Centro y este de Hidalgo
- Centro y suroeste del Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Norte y suroeste de Campeche
- Centro y oeste de Yucatán
- Norte y centro de Quintana Roo.
En tanto, se esperan chubascos de entre 5 y 25 milímetros:
- Baja California
- Baja California Sur
- Tamaulipas
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
Mientras que en Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes se pronostican lluvias aisladas.
CNPC llama a prevenir inundaciones y deslaves
Ante este escenario, la CNPC pidió a la población que habita cerca de ríos, arroyos o laderas inestables mantenerse atenta a las condiciones de su entorno y preparar una mochila de emergencia.
También recomendó evitar cruzar corrientes de agua, ya sea caminando o en vehículo, debido al incremento en el nivel de ríos y arroyos derivado de las precipitaciones.
La dependencia recordó que las lluvias pueden presentarse con descargas eléctricas, caída de granizo y bancos de niebla, condiciones que reducen la visibilidad en carreteras.
Por ello, exhortó a quienes deban conducir a disminuir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y utilizar las luces intermitentes cuando las condiciones de visibilidad lo requieran.
Viento y oleaje también generarán riesgos
El pronóstico contempla rachas de viento de entre 30 y 70 kilómetros por hora, con mayor intensidad en Sonora y rachas moderadas en entidades del norte, centro, sur y sureste del país.
La CNPC indicó que estas condiciones pueden ocasionar la caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios, por lo que recomendó asegurar objetos colocados en techos y balcones, mantenerse alejado de estructuras en mal estado y evitar refugiarse debajo de árboles o postes durante las tormentas.
En las costas también se prevén condiciones que podrían representar riesgos. El SMN pronosticó oleaje de entre 2 y 3 metros en las costas de:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
Asimismo, se espera evento de mar de fondo con olas de entre 1.5 y 2.5 metros en la costa occidental de la península de:
- Baja California
- Costas de Sinaloa
- Costas de Nayarit
- Costas de Oaxaca
- Costas de Chiapas
Protección Civil recomienda atender información oficial
Ante las condiciones previstas, la CNPC pidió a la población y al sector naviero seguir las indicaciones de las autoridades locales y de la Capitanía de Puerto, suspender actividades acuáticas, recreativas y de pesca cuando sea necesario, evitar caminar sobre playas o rompeolas por el arrastre del oleaje y retirar embarcaciones pequeñas hacia zonas seguras.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.