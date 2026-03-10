Así amanecen Tecámac y Tizayuca tras fuerte granizada

GENERANDO AUDIO...

Vecinos retiraron granizo acumulado en calles de Tizayuca. Foto:Cuartoscuro/Archivo

La fuerte granizada registrada la tarde y noche del lunes dejó capas de hielo en calles, viviendas y carreteras en municipios del Estado de México (Edomex) y de Hidalgo. Este martes, habitantes de Tizayuca amanecieron retirando granizo acumulado frente a sus casas, mientras algunas vialidades seguían afectadas.

Granizada en Tecámac

La fuerte granizada registrada la tarde de este lunes en Tecámac, Edomex provocó acumulación de hielo en calles y avenidas, lo que afectó la circulación vehicular y sorprendió a habitantes de distintas colonias del municipio. Videos difundidos en redes sociales mostraron vialidades cubiertas de granizo y vehículos avanzando con dificultad, mientras vecinos realizaron labores para retirar el hielo frente a viviendas y comercios. Autoridades locales y cuerpos de emergencia atendieron reportes para apoyar en las zonas con mayores afectaciones.

El fenómeno meteorológico sorprendió principalmente a pobladores de Tecámac y Tizayuca, además de generar complicaciones en la carretera México-Pachuca, donde varios conductores quedaron varados durante la intensa caída de hielo.

Granizo continúa en carreteras de Tizayuca y Tecámac

La mañana de este martes, el hielo acumulado por la tormenta seguía visible en diversos puntos de la región. Entre los incidentes reportados se encuentra una pipa de doble contenedor, conocida comúnmente como “salchicha”, que quedó atorada sobre el granizo acumulado en la carretera.

Durante la tarde del lunes, el fenómeno provocó que varios automovilistas detuvieran su marcha o quedaran varados en distintos tramos de la vía, debido a la gran cantidad de hielo que se formó en el pavimento.

Este martes, la temperatura descendió considerablemente, lo que provocó que el granizo permaneciera en algunas zonas y que el ambiente se sintiera más frío de lo habitual en municipios cercanos.

Vecinos de Tizayuca comenzaron desde temprano labores para retirar el hielo acumulado frente a viviendas, banquetas y accesos, con el objetivo de evitar accidentes o facilitar la circulación.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran calles parcialmente cubiertas de granizo, así como vehículos avanzando con precaución por los tramos afectados.

Autoridades activaron plan de contingencia en Tizayuca

Ante las lluvias intensas y la granizada, autoridades municipales informaron que se activó un protocolo de atención para atender posibles afectaciones en distintas colonias.

La alcaldesa de Tizayuca, Gretchen Atilano, señaló que las dependencias locales iniciaron acciones de monitoreo tras las precipitaciones.

“Esta tarde, ante las lluvias fuertes registradas en nuestro municipio, activamos de inmediato el Plan de Contingencias para proteger a las familias de Tizayuca”, indicó.

La presidenta municipal explicó que personal de Protección Civil y Bomberos, así como trabajadores de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, realizan recorridos en distintas colonias para identificar posibles afectaciones.

Las brigadas se concentran principalmente en zonas donde se han reportado encharcamientos y anegamientos, además de dar seguimiento a los reportes ciudadanos.

Recomiendan precaución a conductores

Debido a que algunas áreas aún presentan restos de hielo o pavimento mojado, autoridades locales pidieron a la población extremar precauciones al conducir, especialmente en tramos carreteros donde se registró una acumulación importante de granizo.

También recomendaron mantener distancia entre vehículos, reducir la velocidad y atender las indicaciones de Protección Civil, mientras continúan las labores de revisión y limpieza en las zonas afectadas.

El fenómeno meteorológico provocó una de las granizadas más intensas registradas recientemente en la región, lo que generó afectaciones en movilidad y dejó imágenes inusuales de calles cubiertas de hielo en municipios del Valle de México y del sur de Hidalgo.

