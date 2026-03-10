Disminuyen los robos con violencia diarios en México entre enero y febrero 2026

GENERANDO AUDIO...

La tasa de robos cometidos con violencia en México bajó un 21.9% entre enero y febrero de este 2026. La tasa de homicidios también alcanzó la mayor disminución registrada en la última década.

Durante la conferencia mañanera de este 10 de marzo, la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, dio el informe sobre incidencia delictiva.

En lo que va del año, la tasa por delitos de alto impacto ha disminuido un 53%. Y es que, en febrero del 2026, se registró un promedio de 456.3 delitos de este tipo a nivel nacional, cuando la tasa era de 514.6 delitos en 2025.

Dentro de ese rubro, el total de robos con violencia cometidos a diario bajó un 21.9%. Se registró un promedio de 362.27 delitos de este tipo al día, durante el primer bimestre del 2026.

Dentro de ese rubro, varios tipos de robos con violencia también registraron una disminución en México entre enero y febrero de 2026, excepto el robo a casa habitación.

Tasa de robos diarios con violencia en primer bimestre

Robo de vehículo con violencia: 90.85 delitos diarios (-31.1%)

A transportistas con violencia 11.11 diarios (-24.8%)

Transeúnte con violencia: 92.58 diarios (-16.3%)

Negocio con violencia: 70.58 diarios (-21.1%)

Otros robos con violencia: 86.86 diarios (-18.7%)

Robo a casa habitación: 10.22 diarios (+1.9%)

Incidencia en otros delitos

A continuación, otros delitos de alto impacto que también registraron una disminución en enero y febrero de este 2026:

Feminicidio: 1.64 diarios (11.8%)

Extorsión: 27.69 diarios (-16.8%)

Secuestro extorsivo: 1.08 diarios (-57.6%)

Lesiones dolosas por disparo con arma de fuego: 24.98 diarios (-10.8%)

Bajan homicidios

A nivel nacional, se registró una tasa de 48.8 homicidios por día hasta febrero del 2026. Representa una disminución del 44% en comparación con septiembre del 2024, con el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum.

La titular del SESNSP, Marcela Figueroa señaló que dicha cifra muestra la menor tasa de homicidios por día registrada en la última década.

Estados con más homicidios

Guanajuato

Sinaloa

Chihuahua

Baja California

Morelos

Al respecto, Marcela Figueroa indicó que 23 estados han registrado una tendencia a la baja en homicidios durante este 2026.

