Con “plena confianza y seguridad”: canciller afirma que México está preparado de cara al Mundial 2026

La Copa Mundial está en México. Foto: Cuartoscuro

En el marco del Mundial de Futbol, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que México está preparado para recibir a los aficionados del balompié que arriben a nuestro país.

Durante la ceremonia de bienvenida del trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el canciller destacó que existe “plena confianza, seguridad y tranquilidad”.

“México está preparado y listo para recibir a todas y todos los que vendrán a ser parte de esta fiesta con plena confianza, seguridad y tranquilidad”, afirmó Juan Ramón de la Fuente

El mensaje se da luego de la ola de violencia desatada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, quien fuera el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Previo al mensaje del canciller, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también enfatizó que los turistas llegarán a un lugar “seguro y tranquilo”.

“Va a ser un muy buen Mundial, tenemos la certeza de que se va a llevar con seguridad, todos los equipos del mundo pueden estar seguros de que en México serán recibidos con los brazos abiertos y a todos los turistas del mundo que vienen a México pueden tener la certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo, y que van a pasar el mejor momento de su vida”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

En su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo detalló que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le dio garantías de que el Mundial no cambiará de sedes luego de los hechos de violencia registrados en el país en las últimas semanas.

Trofeo de la copa es un mensaje de “unidad regional”

El canciller destacó, también, que el trofeo, además de reconocer al futuro campeón del Mundial, es un mensaje de “unidad regional”.

“Este trofeo reconoce, en efecto, la excelencia deportiva. Reconocerá, una vez más, al campeón, pero también, junto con ese reconocimiento a la excelencia deportiva, conllevará un mensaje contundente, un mensaje de unidad regional. Un mensaje de fraternidad global y un mensaje de inclusión social”, afirmó Juan Ramón de la Fuente

