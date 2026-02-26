Hermosillo tendrá un viernes despejado con máxima de 38 grados

GENERANDO AUDIO...

Hermosillo con una máxima de 38 grados. Foto: Cuartoscuro/Archivo

De acuerdo con la información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mañana viernes 27 de febrero de 2026, Hermosillo, Sonora, registrará un día completamente despejado, con condiciones ideales para actividades al aire libre, aunque con temperaturas elevadas características de la región.

La temperatura máxima alcanzará los 38 grados, mientas que la mínima será de 20 grados, generando un ambiente caluroso durante la tarde y fresco en las primeras horas del día.

Sin probabilidad de lluvia

El pronóstico de la Conagua indica una probabilidad de lluvia del 0%, por lo que no se esperan lluvias ni tormentas. El ambiente se mantendrá seco durante toda la jornada.

Estas condiciones favorecen la visibilidad y reducen riesgos relacionados con precipitaciones, aunque también contribuyen a un ambiente más árido y caluroso.

Viento moderado con rachas fuertes

El viento se presentará con una velocidad sostenida de 5 a 10 km/h, proveniente del oeste. Sin embargo, se prevén rachas que podrían alcanzar los 39 km/h.

Aunque no se trata de vientos extremos, las rachas podrían levantar polvo en algunas zonas, por lo que se recomienda precaución al conducir, especialmente en áreas abiertas o carreteras.

Recomendaciones para la población

Debido a las altas temperaturas previstas por la Conagua, se recomienda a la población:

Mantenerse bien hidratado

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas

Utilizar protector solar, ropa ligera y de colores claros

No dejar a personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados

El clima de Hermosillo continuará siento típico de la región: seco, soleado y con temperaturas elevadas, por lo que es importante tomar precauciones para evitar golpes de calor.

