Tormenta tropical Genevieve avanza en el Pacífico; provocaría lluvias muy fuertes en esta región

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Genevieve podría provocar lluvias muy fuertes en occidente. Foto: Cuartoscuro

La tormenta tropical Genevieve se formó este sábado en el océano Pacífico tras la evolución de la depresión tropical Siete-E, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Aunque el sistema podría intensificarse a huracán, por ahora no representa una amenaza directa para territorio mexicano debido a que mantiene una trayectoria sobre el mar.

De acuerdo con el organismo, sus desprendimientos nubosos favorecerán lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país, principalmente en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Hasta el momento, las autoridades no han reportado cambios en la trayectoria que impliquen un riesgo mayor para la población.

🌀 El centro de la #TormentaTropical #Genevieve se localiza a 820 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, #Guerrero.

🌀 Se pronostica que los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de #Lluvias muy fuertes en el occidente de #México. pic.twitter.com/58BSXLkW5p — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 25, 2026

¿Dónde se ubica la tormenta tropical Genevieve?

En su reporte de las 09:00 horas, el SMN señaló que el centro de Genevieve se localizaba a 820 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

El sistema continúa desplazándose sobre aguas del Pacífico y, según los pronósticos oficiales, seguiría una trayectoria hacia el oeste-noroeste, alejándose de las costas mexicanas.

Aunque existe la posibilidad de que alcance la categoría de huracán, las previsiones actuales mantienen al ciclón lejos del territorio nacional.

Estados que esperan lluvias muy fuertes por Genevieve

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que los desprendimientos nubosos asociados a la tormenta reforzarán las precipitaciones en el occidente del país.

Se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre la evolución del sistema y actualizarán los pronósticos conforme cambien sus condiciones.

Lluvias en los 32 estados del país

Además de Genevieve, el SMN informó que este sábado habrá precipitaciones en las 32 entidades del país debido a la combinación del monzón mexicano, la entrada de humedad y la onda tropical 21.

¡Buenos días! 🌧️



Te compartimos el #Pronóstico de condiciones meteorológicas para este sábado 25 de julio.



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Se esperan lluvias fuertes en:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

También se prevén chubascos en estados como Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo y Morelos.

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