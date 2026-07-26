Todo el país tendrá lluvias este domingo por monzón mexicano, onda tropical 21 y ciclón Genevieve

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Continúan lluvias en todo el país. Foto: Getty

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte, este domingo 26 de julio los 32 estados del país tendrán lluvias. El monzón mexicano, la nueva onda tropical 21 y el ciclón tropical Genevieve, provocarán puntuales intensas, en específico en el sur y sureste del país.

La onda de calor continuará afectando con altas temperaturas en el noreste de la República Mexicana. Por ello, el termómetro continuará oscilando en los 45 °C e, incluso, en Baja California y Sonora podrían rebasarlos.

¿Dónde lloverá este domingo 26 de julio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz

Tabasco

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Puebla

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Tamaulipas

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Coahuila

Nuevo León

Aguascalientes

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 26 de julio?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 40 a 45 °C : Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas

: Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca y Estado de México

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Sonora

: Sonora Viento de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Oaxaca, Campeche y Yucatán

: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Oaxaca, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura : costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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