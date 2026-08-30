Huracán Karina se forma en el Pacífico mexicano; ésta es su trayectoria
El huracán Karina, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 1,415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y mantiene una trayectoria que lo aleja del territorio nacional, por lo que no genera efectos en México.
De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del sistema se ubicó a las 09:00 horas de este domingo en las coordenadas 17.3 grados de latitud norte y 122.1 grados de longitud oeste.
El huracán Karina presenta vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, con rachas de hasta 160 kilómetros por hora. Actualmente se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora.
¿Cuál es la trayectoria del huracán Karina?
El pronóstico del SMN señala que Karina continuará desplazándose sobre el Pacífico y permanecerá alejado de las costas mexicanas.
Durante las próximas horas, el sistema podría intensificarse hasta alcanzar la categoría 3:
- 30 de agosto, 18:00 horas: huracán categoría 2, con vientos de 160 km/h y rachas de 195 km/h, a 1,415 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, BCS.
- 31 de agosto, 06:00 horas: huracán categoría 2, a 1,535 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS.
- 31 de agosto, 18:00 horas: huracán categoría 3, a 1,650 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS.
- 1 de septiembre, 06:00 horas: huracán categoría 3, a 1,765 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS.
- 1 de septiembre, 18:00 horas: huracán categoría 3, a 1,865 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS.
- 2 de septiembre, 06:00 horas: huracán categoría 2, a 1,970 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS.
- 3 de septiembre, 06:00 horas: huracán categoría 2, a 2,205 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS.
- 4 de septiembre, 06:00 horas: huracán categoría 1, a 2,470 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS.
¿El huracán Karina representa peligro para México?
Por su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio nacional y el SMN señala que no genera efectos en el país.
Debido a estas condiciones, actualmente no se emiten recomendaciones para la población.
Datos actuales del huracán Karina
- Categoría: 1 en la escala Saffir-Simpson
- Ubicación: 1,415 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, BCS
- Vientos sostenidos: 130 km/h
- Rachas: 160 km/h
- Desplazamiento: oeste-noroeste a 15 km/h
- Presión mínima central: 980 hPa
- Efectos en México: ninguno