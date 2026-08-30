Huracán Karina se forma en el Pacífico mexicano; ésta es su trayectoria

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Foto: Conagua

El huracán Karina, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 1,415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y mantiene una trayectoria que lo aleja del territorio nacional, por lo que no genera efectos en México.

El #Huracán #Karina, de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se localiza sobre el #Pacífico a mil 415 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Mantiene su desplazamiento lejos del territorio nacional sin generar efectos en #México. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/fx2wefTYJs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 30, 2026

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del sistema se ubicó a las 09:00 horas de este domingo en las coordenadas 17.3 grados de latitud norte y 122.1 grados de longitud oeste.

El huracán Karina presenta vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, con rachas de hasta 160 kilómetros por hora. Actualmente se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

¿Cuál es la trayectoria del huracán Karina?

El pronóstico del SMN señala que Karina continuará desplazándose sobre el Pacífico y permanecerá alejado de las costas mexicanas.

Durante las próximas horas, el sistema podría intensificarse hasta alcanzar la categoría 3:

30 de agosto, 18:00 horas: huracán categoría 2, con vientos de 160 km/h y rachas de 195 km/h, a 1,415 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, BCS.

31 de agosto, 06:00 horas: huracán categoría 2, a 1,535 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS.

31 de agosto, 18:00 horas: huracán categoría 3, a 1,650 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS.

1 de septiembre, 06:00 horas: huracán categoría 3, a 1,765 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS.

1 de septiembre, 18:00 horas: huracán categoría 3, a 1,865 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS.

2 de septiembre, 06:00 horas: huracán categoría 2, a 1,970 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS.

3 de septiembre, 06:00 horas: huracán categoría 2, a 2,205 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS.

4 de septiembre, 06:00 horas: huracán categoría 1, a 2,470 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS.

¿El huracán Karina representa peligro para México?

Por su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio nacional y el SMN señala que no genera efectos en el país.

Debido a estas condiciones, actualmente no se emiten recomendaciones para la población.

Datos actuales del huracán Karina

Categoría: 1 en la escala Saffir-Simpson

Ubicación: 1,415 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, BCS

Vientos sostenidos: 130 km/h

Rachas: 160 km/h

Desplazamiento: oeste-noroeste a 15 km/h

Presión mínima central: 980 hPa

Efectos en México: ninguno