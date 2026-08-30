México tendrá lluvias en sus 32 estados este domingo 30 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este domingo 30 de agosto los 32 estados de la República Mexicana tendrán lluvias a lo largo del día. La onda tropical 33, junto a la onda tropical 34 y al monzón mexicano, provocarán precipitaciones a lo largo del país, las cuales alcanzarán puntuales muy fuertes.
En contraparte, el termómetro continuará oscilando los 45 °C como parte de la onda de calor, misma que afecta el norte y noroeste del territorio.
¿Dónde lloverá este domingo 30 de agosto?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Sinaloa
- Coahuila
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Puebla
- Guerrero
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 30 de agosto?
Temperaturas máximas esperadas:
- Más de 45 °C: Baja California
- 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca
- 35 a 40 °C: Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
Vientos y oleaje:
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Chiapas y Quintana Roo
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco, bruma y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.