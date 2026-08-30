México tendrá lluvias en sus 32 estados este domingo 30 de agosto

| 04:51 | Ángel Sánchez | Uno TV
Lluvias en México. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este domingo 30 de agosto los 32 estados de la República Mexicana tendrán lluvias a lo largo del día. La onda tropical 33, junto a la onda tropical 34 y al monzón mexicano, provocarán precipitaciones a lo largo del país, las cuales alcanzarán puntuales muy fuertes.

En contraparte, el termómetro continuará oscilando los 45 °C como parte de la onda de calor, misma que afecta el norte y noroeste del territorio.

¿Dónde lloverá este domingo 30 de agosto?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Coahuila
  • Durango
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Baja California Sur
  • Chihuahua
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Puebla
  • Guerrero
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 30 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

  • Más de 45 °C: Baja California
  • 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca
  • 35 a 40 °C: Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

  • Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán
  • Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Chiapas y Quintana Roo
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco, bruma y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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