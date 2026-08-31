Agosto termina con lluvia en los 32 estados para este lunes
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este último día de mes, lunes 31 de agosto, todos los estados del país tendrán lluvias, como parte del desplazamiento de las ondas tropicales 33 y 34, así como del monzón mexicano y una inestabilidad atmosférica.
A su vez, este lunes, la onda de calor continuará afectando siete estados del norte y noroeste del país. En consecuencia, el termómetro oscilará en los 45 °C.
¿Dónde lloverá este lunes 31 de agosto?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Estado de México
- Puebla
- Guerrero
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 31 de agosto?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
Vientos y oleaje:
- Vientos de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Jalisco y Quintana Roo
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: península de Baja California y Oaxaca
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco, bruma y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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