Agosto termina con lluvia en los 32 estados para este lunes

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Todo el país tendrá lluvia este lunes. Foto: Getty

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este último día de mes, lunes 31 de agosto, todos los estados del país tendrán lluvias, como parte del desplazamiento de las ondas tropicales 33 y 34, así como del monzón mexicano y una inestabilidad atmosférica.

A su vez, este lunes, la onda de calor continuará afectando siete estados del norte y noroeste del país. En consecuencia, el termómetro oscilará en los 45 °C.

¿Dónde lloverá este lunes 31 de agosto?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Coahuila

Nuevo León

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Estado de México

Puebla

Guerrero

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 31 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Jalisco y Quintana Roo

: Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Jalisco y Quintana Roo Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: península de Baja California y Oaxaca

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco, bruma y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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