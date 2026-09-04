Huracán Marie sube a categoría 2; refuerza lluvias en BCS

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Huracán Marie categoría 2 provocará lluvias intensas en BCS

El huracán Marie se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson este 3 de septiembre de 2026 en el océano Pacífico. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en Baja California Sur, de acuerdo con información de Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 21:00 horas, el centro de Marie se localizaba a 755 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de 195 km/h y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 15 km/h.

Huracán Marie categoría 2 provocará lluvias intensas en BCS

Para las próximas 24 horas se pronostican lluvias puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Baja California Sur, debido a la circulación del huracán.

Además, se prevén vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas de entre 50 y 70 km/h en Baja California Sur.

El pronóstico también contempla oleaje de 3 a 4 metros en las costas de Baja California Sur, por lo que las condiciones generadas por el ciclón seguirán teniendo efectos en la entidad.

Oleaje por Marie alcanzará costas de cinco estados

Los efectos de Marie no se limitarán a Baja California Sur. Se pronostica oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

La trayectoria mostrada por Conagua y el SMN mantiene al sistema sobre aguas del océano Pacífico durante los próximos días. De acuerdo con el pronóstico presentado, Marie continuará su desplazamiento y posteriormente perderá intensidad hasta convertirse en tormenta tropical.

Por ahora, el huracán Marie mantiene la categoría 2 y su circulación incrementa la probabilidad de lluvias en Baja California Sur.

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