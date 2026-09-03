Suspenden clases en Los Cabos y Ciudad Constitución por lluvias

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Las lluvias en Baja California Sur provocaron la suspensión de clases en Los Cabos y Ciudad Constitución, luego de que el Consejo Estatal de Protección Civil analizara las condiciones meteorológicas y las afectaciones registradas en el estado

La medida aplica para Ciudad Constitución, así como para Cabo San Lucas y San José del Cabo, informó el subdirector de Protección Civil de Baja California Sur, Héctor Amparano Herrera, durante una entrevista para Noticias en Claro.

Suspenden clases en Los Cabos y Ciudad Constitución

“El propio Consejo ha aprobado la suspensión de clases para el día de mañana”, señaló Amparano Herrera al explicar las decisiones tomadas ante las lluvias.

El funcionario indicó que las precipitaciones han sido importantes en distintas zonas del estado, principalmente en Comondú y Los Cabos.

“Se han mostrado algunas inestabilidades atmosféricas que han permitido el desarrollo de un potencial de lluvias entre 40 y 50 mm”, explicó.

Amparano Herrera agregó que esa cantidad de agua ha generado lluvias fuertes, además de afectaciones en las actividades educativas.

Protección Civil pide precaución por lluvias

Durante la entrevista, el subdirector de Protección Civil también pidió a la población evitar el cruce de arroyos ante los fuertes escurrimientos.

“Hemos venido insistiendo en todos estos días sobre la posibilidad de que la gente tenga los cuidados necesarios para no arriesgar el cruce de los arroyos”, dijo.

Las autoridades prevén que las lluvias en Baja California Sur puedan continuar hasta el viernes.

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