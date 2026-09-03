Huracán Marie: imágenes de los daños que dejó en Baja California Sur
Pese a que el huracán Marie no representa un peligro directo para México, en Baja California Sur las lluvias continúan causando estragos en diversas zonas, como Los Cabos, donde las tormentas han generado inundaciones y situaciones de riesgo para la población.
Videos de las lluvias en Baja California Sur
En imágenes compartidas por diversos medios, como Radio Fórmula, se pueden apreciar los estragos de las tormentas en distintos sectores de la entidad. Por ejemplo, en Cabo San Lucas se desbordó el arroyo Lagunitas, lo que ocasionó importantes afectaciones.
Video en X sobre el arroyo Lagunitas
La cuenta @masnoticiasd compartió otro metraje en el que se observa la crecida del nivel del arroyo. El agua aumentó casi un metro y llegó prácticamente hasta la cintura de algunas personas.
Otro video que llamó la atención muestra a un motociclista que se arriesgó a cruzar una zona inundada y estuvo a punto de ser arrastrado por la fuerza del agua.
Para este jueves se prevén lluvias muy fuertes, con puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El huracán Marie continúa como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se localiza a 610 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, indicó el Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.
De acuerdo con el reporte de las 03:00 horas de este jueves 3 de septiembre, el ciclón presenta vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 170 km/h, mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.
- La circulación de Marie ocasionará lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Baja California Sur, además de vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de hasta 3.5 metros.
No hay clases
Debido a las precipitaciones, el Gobierno informó la suspensión de clases este jueves 3 de septiembre en todos los niveles educativos y ambos turnos en Los Cabos y Ciudad Constitución.
- “Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, acordamos por unanimidad suspender las labores educativas en todos los niveles y ambos turnos en el municipio de Los Cabos y en Ciudad Constitución, mañana jueves 3 de septiembre”.
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