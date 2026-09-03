Huracán Marie: imágenes de los daños que dejó en Baja California Sur

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En Baja California Sur hay fuertes lluvias por Marie. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Pese a que el huracán Marie no representa un peligro directo para México, en Baja California Sur las lluvias continúan causando estragos en diversas zonas, como Los Cabos, donde las tormentas han generado inundaciones y situaciones de riesgo para la población.

Videos de las lluvias en Baja California Sur

En imágenes compartidas por diversos medios, como Radio Fórmula, se pueden apreciar los estragos de las tormentas en distintos sectores de la entidad. Por ejemplo, en Cabo San Lucas se desbordó el arroyo Lagunitas, lo que ocasionó importantes afectaciones.

🚨Suspenden clases en Los Cabos y Ciudad Constitución por lluvias



El Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur determinó suspender clases este jueves en Los Cabos y Ciudad Constitución, ante las lluvias asociadas a la tormenta tropical Marie y para evaluar las… pic.twitter.com/khqN6H1uXp — Azucena Uresti (@azucenau) September 3, 2026

Video en X sobre el arroyo Lagunitas

La cuenta @masnoticiasd compartió otro metraje en el que se observa la crecida del nivel del arroyo. El agua aumentó casi un metro y llegó prácticamente hasta la cintura de algunas personas.

🚨 SE DESBORDA ARROYO EN CABO SAN LUCAS



Las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Marie ocasionaron el desbordamiento del arroyo Lagunitas, en Cabo San Lucas, Baja California Sur



⚠️ Autoridades exhortan a la población a extremar precauciones.#CaboSanLucas pic.twitter.com/xKCbSAvaJ8 — masnoticiasdigital (@masnoticiasd) September 3, 2026

Otro video que llamó la atención muestra a un motociclista que se arriesgó a cruzar una zona inundada y estuvo a punto de ser arrastrado por la fuerza del agua.

🚨 Motociclista desafía la corriente y casi es arrastrado en Baja California Sur



El conductor intentó cruzar un arroyo crecido, pero perdió el control ante la fuerza del agua y estuvo a punto de ser arrastrado por la corriente.



Afortunadamente, logró salir ileso. Autoridades… pic.twitter.com/0VVY26eXLu — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) September 2, 2026

Para este jueves se prevén lluvias muy fuertes, con puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El huracán Marie continúa como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se localiza a 610 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, indicó el Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.

De acuerdo con el reporte de las 03:00 horas de este jueves 3 de septiembre, el ciclón presenta vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 170 km/h, mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

La circulación de Marie ocasionará lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Baja California Sur, además de vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de hasta 3.5 metros.

Facebook: Ayuntamiento de Los Cabos

No hay clases

Debido a las precipitaciones, el Gobierno informó la suspensión de clases este jueves 3 de septiembre en todos los niveles educativos y ambos turnos en Los Cabos y Ciudad Constitución.

“Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, acordamos por unanimidad suspender las labores educativas en todos los niveles y ambos turnos en el municipio de Los Cabos y en Ciudad Constitución, mañana jueves 3 de septiembre”.

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