¿Quién era Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exasesor de Rocha Moya, hallado en una fosa clandestina en Baja California Sur?

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Beltrán Olmeda fue hallado en fosa clandestina. Foto: Ayuntamiento de Los Cabos

Hace unos días, autoridades del estado de Baja California Sur confirmaron el hallazgo de los restos de Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exfuncionario del Ayuntamiento de Los Cabos y quien también es vinculado con Rubén Rocha Moya.

¿Quién era Carlos Alberto Beltrán Olmeda?

El último cargo como funcionario público de Carlos Alberto Beltrán Olmeda fue como oficial mayor del XV Ayuntamiento de Los Cabos, lugar en el que estuvo de 2021 hasta mayo de 2026.

Anteriormente, se desempeñó como asesor político, trabajando al lado de Rubén Rocha Moya en 2021, entonces gobernador de Sinaloa. Aunque antes igual trabajó con legisladores federales y presidentes municipales.

Antes de su desaparición en junio de 2026, Carlos Alberto Beltrán Olmeda comenzó a ser vinculado al grupo delictivo conocido como los “Chapitos”, tras aparecer su nombre en narcomantas colocadas en Los Cabos con varias amenazas.

En un inicio, el entonces funcionario negó las acusaciones y sus presuntas relaciones con el crimen organizado. Sin embargo, en mayo de 2026, hizo pública su renuncia como oficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos.

Desapareció en junio de 2026

A inicios del mes de junio de 2026, autoridades comenzaron a compartir una ficha de búsqueda para encontrar a Carlos Alberto Beltrán Olmeda, indicando que se le había visto por última vez el día sábado 6 de junio de 2026, cerca de las 22:45 horas, en el fraccionamiento la Conquista, en Culiacán, Sinaloa.

Además de indicar que tenía 37 años de edad, igual señalaron que la última vez que se le había visto llevaba puesta una camisa blanca manga larga, pantalón de mezclilla azul marino y calzado color negro, sin dar más detalles de lo que habría ocurrido.

Confirman el hallazgo de sus restos óseos

Fue el pasado 22 de agosto que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur confirmó la identificación de sus restos óseos, los cuales fueron encontrados el 13 de julio de este 2026 en el municipio de Los Cabos.

Sobre el descubrimiento, explicaron que se realizó en una brecha de terracería que conduce a la colonia La Ballena, en San José del Cabo.

“En el lugar se ubicó una inhumación clandestina que contenía una osamenta, la cual fue trasladada de inmediato a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de los análisis científicos correspondientes”, se lee en el comunicado de las autoridades.

Después de la extracción del perfil genético de los restos óseos, las autoridades de Baja California Sur aseguran que llevaron a cabo el cotejo sistemático con la base de datos de muestras genéticas, determinando que correspondían a Carlos Alberto Beltrán Olmeda, quien se desempeñó como Oficial Mayor del H. XV Ayuntamiento de Los Cabos.

No se dieron más detalles sobre las causas de su muerte, pero informaron que investigaban un viaje que presuntamente había hecho al puerto de Guaymas, Sonora, antes de desaparecer, donde supuestamente se reunió con empresarios gasolineros.

Fiscalía de Sonora niega investigación relacionada con Beltrán Olmeda

Apenas este 24 de agosto, la Fiscalía General de Justicia de Sonora dio a conocer que no investigan a Carlos Alberto Beltrán Olmeda, así como que no tienen información que establezca que el exfuncionario de Los Cabo tuviera actividad económica o profesional relacionada con el sector gasolinero del estado, refutando la investigación de las autoridades de Baja California Sur.

Sin embargo, añadieron que sí tienen conocimiento de que el fallecido tenía familiares directos en Guaymas, lo que permitiría considerar la existencia de vínculos personales con este municipio.

Ya para finalizar, las autoridades estatales indicaron que únicamente colaboraron con la Procuraduría de Baja California Sur en las diligencias de identificación genética, mediante la obtención y procesamiento de perfiles genéticos de familiares directos. Así como que hasta el momento, no han recibido solicitud de esta dependencia para investigar la presencia, actividades o algún hecho relacionado con Beltrán Olmeda en Sonora.

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