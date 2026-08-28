Francisco “Pancho” Pelayo, la apuesta del PAN para recuperar BCS en 2027

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Francisco Pelayo fue presidente municipal de Comondú. Foto: Cuartoscuro

A tan sólo unos días de que comience el proceso electoral de 2027, el Partido Acción Nacional comenzó a perfilar a sus primeras fichas para las gubernaturas que se disputarán en las urnas. En Baja California Sur, la dirigencia nacional encomendó a Francisco Pelayo Covarrubias la coordinación de la Patria, Familia y Libertad.

Pelayo será la apuesta del PAN para recuperar la entidad tras perder las elecciones de 2021 frente a Víctor Manuel Castro Cosío, actual gobernador emanado de Morena. Con una amplia trayectoria política en el estado, el legislador es considerado uno de los perfiles con mayor presencia y estructura dentro de la oposición sudcaliforniana.

🔵 El PAN comenzó a mover sus piezas rumbo a las elecciones de 2027



El primer nombramiento fue en Baja California Sur, donde Francisco Pelayo fue designado “Coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad”, en otras palabras, su candidato a la gubernatura. pic.twitter.com/WdGKXL1tDT — Azucena Uresti (@azucenau) August 28, 2026

De Comondú a la Cámara de Diputados

Nacido el 8 de noviembre de 1969 en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Francisco “Pancho” Pelayo es licenciado en Mercadotecnia y Ventas por la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA).

Su carrera política comenzó en Acción Nacional y lo llevó a convertirse en diputado federal por primera vez entre 2012 y 2015, periodo en el que representó al Distrito 1 de Baja California Sur.

Posteriormente, fue presidente municipal de Comondú entre 2015 y 2018, cargo desde el cual consolidó su presencia política en la entidad.

El candidato que enfrentó a Morena en 2021

La elección de 2021 representó el mayor reto político de su carrera. Ese año fue nombrado candidato de la coalición “Unidos Contigo”, integrada por PAN, PRI y PRD, para competir por la gubernatura de Baja California Sur.

Sin embargo, fue derrotado por Víctor Manuel Castro Cosío, quien encabezó la ola de triunfos de Morena en diversas entidades del país.

Pese a la derrota, Pelayo se mantuvo como uno de los principales referentes de la oposición en el estado.

Regresó a San Lázaro y ahora apunta a 2027

En 2024 regresó a la Cámara de Diputados como legislador federal por la vía de representación proporcional.

Ahora, con su nombramiento como coordinador del PAN en Baja California Sur, se perfila nuevamente como el principal aspirante de su partido a la gubernatura.

La encomienda contempla fortalecer los comités municipales, recorrer los cinco municipios del estado y consolidar la estructura opositora de cara a los comicios de 2027.

Un apellido con peso político en Baja California Sur

Pelayo también forma parte de una de las familias con mayor presencia en la política sudcaliforniana.

Es sobrino del exgobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, quien gobernó Baja California Sur entre 2011 y 2015 bajo las siglas del PAN.

Con ese respaldo político y una trayectoria de más de una década en cargos de elección popular, Francisco Pelayo emerge como la principal carta blanquiazul para intentar recuperar un estado que actualmente se encuentra bajo el control de Morena.

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