La tormenta Elida se aleja de México pero la lluvia continuaría en varios estados por dos posibles ciclones

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La tormenta tropical Elida sigue alejándose de las costas mexicanas y no representa un riesgo para el territorio nacional, informó el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Jaime Albarrán, durante una entrevista en A las Nueve en UNO.

El especialista explicó que, aunque Elida se interna en el Océano Pacífico, la onda tropical número 19 seguirá favoreciendo el ingreso de humedad desde el Caribe, el Golfo de México y el Pacífico. La aparición de dos posibles ciclones provocaría lluvias muy fuertes e intensas principalmente en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Sonora y otras entidades del país.

Lluvias en México en próximos días de julio

Además, señaló que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en algunos estados del norte, donde incluso existe potencial para la formación de torbellinos en zonas de Coahuila.

Para la Ciudad de México, el pronóstico contempla lluvias ligeras a moderadas con tormentas eléctricas durante los próximos días de julio. También, temperaturas máximas de entre 24 y 27 grados Celsius.

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