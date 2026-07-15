Monzón mexicano y la onda tropical 19 mantendrán las lluvias en el país este miércoles
Este miércoles 15 de julio de 2026, el monzón mexicano sobre el noroeste de México y la onda tropical 19 que se desplazará sobre el sureste, además de los desprendimientos nubosos de un posible ciclón tropical en las costas del Pacífico, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del país, con posible caída de granizo en estados del noroeste, occidente y centro.
De igual forma, seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, incluyendo la península de Baja California, y noreste del territorio nacional, así como la península de Yucatán.
¿Dónde lloverá este miércoles?
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Campeche
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Tabasco
- Yucatán
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
- Morelos
El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:
- Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo de Tehuantepec).
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, además de las costas de Jalisco y Colima.
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec (costa de Oaxaca).
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; costas de Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Sinaloa (norte) y Oaxaca (sur).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila (suroeste), Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Chiapas (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte), San Luis Potosí (este), Veracruz y Puebla (suroeste).
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado y ambiente fresco por la mañana, así como frío en zonas altas, además de ambiente templado a cálido y cielo nublado durante la tarde.
De igual forma, se esperan lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
- Temperatura máxima: 25 a 27 °C.
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
- Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este jueves?
Por otra parte, para este jueves el monzón mexicano sobre el noroeste de México y la onda tropical 19 que se desplazará sobre el sur y occidente, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la república, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente.
Asimismo, la amplia circulación de dos posibles ciclones tropicales, uno al suroeste de la península de Baja California y otro al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, originarán oleaje elevado en las costas de ambas entidades.
Toda vez que seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, incluyendo la península de Baja California, noreste y sureste del país, además del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.
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