Monzón mexicano y la onda tropical 19 mantendrán las lluvias en el país este miércoles

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Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 15 de julio de 2026, el monzón mexicano sobre el noroeste de México y la onda tropical 19 que se desplazará sobre el sureste, además de los desprendimientos nubosos de un posible ciclón tropical en las costas del Pacífico, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del país, con posible caída de granizo en estados del noroeste, occidente y centro.

De igual forma, seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, incluyendo la península de Baja California, y noreste del territorio nacional, así como la península de Yucatán.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua Coahuila Durango Veracruz Oaxaca Chiapas

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora Nuevo León Tamaulipas Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Estado de México Campeche Quintana Roo

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur San Luis Potosí Zacatecas Aguascalientes Guanajuato Querétaro Hidalgo Puebla Ciudad de México Tlaxcala Tabasco Yucatán

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Morelos



El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

: Oaxaca (istmo de Tehuantepec). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de componente sur : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

: Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, además de las costas de Jalisco y Colima.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, además de las costas de Jalisco y Colima. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura : golfo de Tehuantepec (costa de Oaxaca).

: golfo de Tehuantepec (costa de Oaxaca). Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California; costas de Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: costa occidental de la península de Baja California; costas de Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas superiores a 45 °C : Baja California (noreste).

: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California Sur (sur), Sonora, Sinaloa (norte) y Oaxaca (sur).

: Baja California Sur (sur), Sonora, Sinaloa (norte) y Oaxaca (sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Chihuahua, Coahuila (suroeste), Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Chiapas (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Chihuahua, Coahuila (suroeste), Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Chiapas (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte), San Luis Potosí (este), Veracruz y Puebla (suroeste).

El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado y ambiente fresco por la mañana, así como frío en zonas altas, además de ambiente templado a cálido y cielo nublado durante la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, para este jueves el monzón mexicano sobre el noroeste de México y la onda tropical 19 que se desplazará sobre el sur y occidente, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la república, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente.

Asimismo, la amplia circulación de dos posibles ciclones tropicales, uno al suroeste de la península de Baja California y otro al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, originarán oleaje elevado en las costas de ambas entidades.

Toda vez que seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, incluyendo la península de Baja California, noreste y sureste del país, además del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.

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